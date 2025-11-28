Русия увеличи импорта си от Венецуела три пъти през 2025 г.

Доставките на продукти от Венецуела за Русия са се увеличили три пъти през 2025 г., съобщи вицепремиерът Дмитрий Чернышенко.

„През текущата година успяхме да увеличим показателите на руския внос от Венецуела три пъти. Големите руски вносители проявяват интерес към увеличаване на покупките на венецуелско какао, кафе и морски продукти“, заяви той на заседание на междуправителствената комисия на страните.

Чернышенко отметил, что более 65 российских предприятий готовы поставлять в Венесуэлу качественную продукцию агропромышленного комплекса.

„Съвместните предприятия в петролния сектор съставляват солидна основа за двустранното сътрудничество. Те осигуряват над 11% от общия обем на добив на петрол във Венецуела“, обясни вицепремиерът.

Той също така посочи като важна област на сътрудничеството мирното използване на атомната енергия. Русия вижда перспективи за прилагане на ядрени технологии в селскостопанския сектор на Венецуела, в промишлеността, медицината и образованието. Търговският обмен може да нарасне до 400 милиона долара до 2030 година.

Страните също така засилват стратегическото си партньорство във военно-техническата сфера, като се работи по организирането на сглобяването на автомобили КамАЗ и ГАЗ във Венецуела.

Чернышенко добави, че Каракас остава надежден партньор и съюзник на Москва в Латинска Америка и в света.

