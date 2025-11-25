Община Марица подпомага с парични средства 265 деца с увреждания и сир

Администрацията финансира четири младежки групи за проекти за фитнеси на открито

265 деца с увреждания и сираци до 18-годишна възраст от населените места в Община Марица ще получат по 222 лева за коледните и новогодишните празници. Предложението на кмета Димитър Иванов бе прието единодушно от Общинския съвет. Финансовата подкрепа обхваща 96 сираци и 169 деца с увреждания.

„В навечерието на най-светлите християнски празници продължаваме традицията да подкрепяме децата, които са ощетени по някакъв начин от съдбата. Нашата цел е те да почувстват повече топлина и уют по празниците“, каза Димитър Иванов. Сумите ще бъдат връчени в навечерието на коледните празници.

С друго решение съветниците одобриха финансиране за четири проекта на младежки групи от Ясно поле, Рогош, Калековец и Костиево. Всяка от тях ще получи до 5000 лева за изграждане на фитнеси на открито.

„Похвално е, че младите хора сами инициират подобни проекти. Ръководството на Община Марица, начело с кмета Димитър Иванов, има за цел да поощрява спортното развитие на нашите деца. Спортът е здраве, дисциплина и правилно мислене“, заяви заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Стаматов.

Община Марица ще подпомогне и три читалища – в Калековец, Войсил и Радиново. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на климатици.

Facebook

Twitter



Shares