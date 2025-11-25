Гала „Заедно към върха“: Българският волейбол празнува най-успешната си година с легенди, шампиони и партньори

Волейболна България отбеляза с блясък изключителната 2025 година по време на тържествената галавечер „Заедно към върха“.

Събитието събра поколения – от олимпийските герои на 1980 г. до новите световни шампионки и вицешампиони.

Снимки: Startphoto.bg

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев откри церемонията с емоционално обръщение, в което подчерта, че се чувства „най-щастливият ръководител на спортна федерация в България“, защото днешните успехи на младите таланти продължават делото на легендите, присъстващи в залата.

„Те са нашето вдъхновение. Те са причината България отново да звучи силно в световния волейбол,“ заяви Ганев.

На церемонията гостуваха и официални лица, сред които председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

45 години по-късно: поклон пред героите от Москва

Годината отбелязва 45 години от историческия двоен успех на олимпийските игри в Москва 1980, и гала вечерта почете тези златни поколения. Бронзовите олимпийски медалистки от 1980 г. На сцената бяха отличени легендите от женския национален отбор, които получиха наградата „Българска гордост“.

Сред тях:

Анка Узунова, Верка Стоянова, Галина Станчева, Маргарита Миткова, Таня Гогова, Румяна Каишева и Цветана Божурина.

Те приеха овации, докато в залата се прожектираха кадри от изключителното представяне на отбора в Москва.

Сребърните медалисти от 1980 г. – мъжкият национален отбор

Наградата „Българска гордост“ бе връчена и на мъжките волейболни легенди, прославили България със сребърните си медали.

Отличени бяха:

Димитър Димитров, Димитър Златанов, Каспар Симеонов, Митко Тодоров, Петко Петков, Стоян Гунчев, Христо Илиев и Цано Цанов. Героите приеха признанието с усмивки, спомени и искрена благодарност от цялата публика.

Треньорите – хората зад големите победи

Волейболните успехи са невъзможни без тези, които възпитават таланта. БФВ отличи треньорите, допринесли за историческите класирания през годината. С плакети за заслуги бяха наградени:

Асен Методиев, Мартин Михайлов, Валери Банчев, Бригита Славова-Баджакова, Лариса Китипова, Петя Венева, Ева Цветанова и Любомир Георгиев. Те бяха посрещнати с продължителни аплодисменти като истински „волейболни будители“.

Четвъртите в света: жени под 21 години

Гала вечерта продължи с признание към националния отбор за жени до 21 г., който завърши четвърти в света. Макар част от отбора да е в активен сезон, лично присъстваха и бяха отличени: Бояна Боянова, Венеса Радева, Елена Коларова и Мария-Магдалена Недялкова. В залата прозвуча силно „браво“ за всички волейболистки, допринесли за това историческо класиране: Бояна Боянова, Маргарита Гунчева, Ива Дудова, Виктория Димитрова, Венеса Радева, Елена Коларова, Кая Николова, Виктория Коева, Дияна Борисова, Александра Китипова, Михаела Манолова и Мария-Магдалена Недялкова.

Световните шампионки – златната бъдеща България

Волейболът остана единственият отборен спорт, донесъл световна титла на България – и през 2025 г. към това злато се добави още едно. Националният отбор за жени под 19 г., воден от Атанас Петров, покори света в Сърбия и Хърватия и бе коронясан със златото след победа над САЩ. Всички шампионки заслужиха наградата „Българска гордост“, а лично на галавечерта отличията получиха:

Виктория Нинова (капитан), Вяра Парапунова, Деница Ангелова, Димана Иванова, Калина Венева, Никол Окоро, Симона Иванова, Стефани Дянкова. Гостите посрещнаха шампионките с възторг – като бъдещето на най-успешния български колективен спорт.

Световните вицешампиони – мъжкият национален отбор

Годината завърши с невероятния подвиг на мъжкия национален отбор – световни вицешампиони за първи път от 55 години. Техният триумф, посрещнат от хиляди на площад „Александър Невски“, бе представен във вълнуващо видео, което върна емоцията от Филипините и магията на българското единство.

Партньорите – стратегическата сила зад волейболния подем

БФВ отдаде заслужено признание на партньорите, без които развитието на волейбола на всички нива би било невъзможно. Те получиха специални плакети за подкрепата и доверието си:

• efbet – Димитър Димитров • Лидл България – Милена Драгийска • Garitage Park – Атанас Гаров • Hyundai България – Камен Илчев • Sport Respect – Калин Димитров • Нова Трейд – Иван Иванов • SoftServe – Андон Симеонов • A1 / MAX Sport – Стефан Стоев • Фондация „За пример“ – Светослав Драгиев • Amusnet – Иво Георгиев • EGT – Владимир Доков • Планет-Експрес – Николай Николов • Dell – Теодор Радев

Те са неизменна част от семейството на българския волейбол – и с право.

Финал: Заедно към върха – днес, утре, винаги

Вечерта завърши с обща снимка на всички наградени – легенди, треньори, шампиони, институции и партньори. Символичен финал, който показва истинската сила на българския волейбол: единство, приемственост и вяра в бъдещето.

