Община град Добрич организира традиционния КОЛЕДЕН БАЗАР’ 2025
Община град Добрич организира традиционния КОЛЕДЕН БАЗАР 2025, който ще се проведе от 01.12.2025 г. до 02.01.2026 г. включително.
Базарът ще посрещне жителите и гостите на града на нова локация по бул. „25-ти септември“ – пешеходна зона. Коледният базар е място за всички, които искат да усетят коледния дух, да се подготвят за празниците и да прекарат време със семейството и приятелите си.
Заявления за участие ще се подават в периода от 17.11.2025 г. до 19.11.2025 г. включително, като всеки желаещ да участва в базара подава заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на работно място „Икономическо развитие“ в Центъра за услуги и информация – Община град Добрич.
За повече информация относно Заповедта и регламента, можете да посетите официалния уебсайт на Община град Добрич: Заповед на Кмета №1843/14.11.2025г. за провеждане на Коледен базар 2025г. в град Добрич | Община град Добрич или на първо работно място „Икономическо развитие „в Центъра за услуги и информация.