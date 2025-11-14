Община град Добрич организира традиционния КОЛЕДЕН БАЗАР 2025, който ще се проведе от 01.12.2025 г. до 02.01.2026 г. включително.



Базарът ще посрещне жителите и гостите на града на нова локация по бул. „25-ти септември“ – пешеходна зона. Коледният базар е място за всички, които искат да усетят коледния дух, да се подготвят за празниците и да прекарат време със семейството и приятелите си.

Заявления за участие ще се подават в периода от 17.11.2025 г. до 19.11.2025 г. включително, като всеки желаещ да участва в базара подава заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на работно място „Икономическо развитие“ в Центъра за услуги и информация – Община град Добрич.

За повече информация относно Заповедта и регламента, можете да посетите официалния уебсайт на Община град Добрич: Заповед на Кмета №1843/14.11.2025г. за провеждане на Коледен базар 2025г. в град Добрич | Община град Добрич или на първо работно място „Икономическо развитие „в Центъра за услуги и информация.

