Живот с диабет: грижа, подкрепа и промяна в начина на живот

„Диабет през различните етапи на живота“ е мотото, под което преминава тазгодишния Световен ден за борба със захарния диабет, който отбелязваме на 14 ноември.

Акцентът е върху правото на всеки човек, живеещ с диабет, да има достъп до интегрирани грижи, подкрепяща среда и политики, които насърчават здравето, достойнството и самоконтрола.

Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция – Благоевград продължават партньорството си по тригодишния пилотен проект „Намаляване на тежестта на незаразните заболявания чрез предоставяне на мултидисциплинарна интервенция с лечение в начина на живот при диабет тип 2 – CARE4DIABETES“, известен още като „Грижа за хората с диабет тип 2“. Проектът се изпълнява от 2023 г. на територията на област Благоевград.

България е една от 12-те страни, участващи в проекта, заедно с Белгия, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Основната му цел е прилагане на мултидисциплинарен подход към грижата за хора с диабет тип 2 чрез повлияване на начина на живот – промени в хранителния режим, физическата активност, отдиха и груповата психо-социална подкрепа.

В първата фаза на проекта беше сформирана група от 20 участници с диабет или повишен риск от заболяването от общините Благоевград и Симитли. В продължение на 12 месеца те преминаха обучение и наблюдение с цел изграждане на умения за самостоятелен контрол върху заболяването.

Във втората фаза участие вземат нови 20 лица от общините Гоце Делчев, Гърмен и Сатовча, прилагайки същия подход. Финалните резултати от двете фази ще бъдат оповестени в началото на 2026 г.

Резултатите от проекта показват подобрение на физическите и клинико-лабораторни показатели, повишена двигателна активност, по-добро качество на живот и по-ефективен контрол на диабета сред участниците.

Дейностите по проект „Грижа за хората с диабет тип 2“ са включени в проекта на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2026–2030 г., с намерение да бъдат разширени и приложени в други области на страната.

По този начин Министерството на здравеопазването надгражда последователната си политика за превенция и контрол на това социално значимо заболяване и за подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с диабет.

