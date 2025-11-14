Зам.-министър Лазарова откри нов STEM център в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“

Заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова откри нов STEM център в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в столицата.

„STEM обучението помага за разгръщането на потенциала на учениците, провокира ги да са креативни и мислещи млади хора“, заяви тя по време на събитието.

В STEM центъра са създадени два модерни кабинета по математика и информатика, три кабинета по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия.

Новото пространство подкрепя интегрираното обучение по природни науки, технологии, инженерство, математика и изкуства. В него ще се провеждат иновативни и интердисциплинарни уроци, включващи и предмети като изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество, история, география и чужди езици. Проектът е реализиран с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и е на стойност над 686 000 лева.

СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е специализирано в преподаването на източни езици. През тази година в него се обучават 1214 ученици.

На откриването на центъра днес присъстваха заместник-кметът на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова, кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, заместник-кметът Марияна Иванова, Ваня Блъскова – експерт от Регионално управление на образованието – София-град, директори на училища и др.

Заместник-министър Лазарова поздрави директора на училището Александър Евтимов и педагогическите специалисти за реализирането на проекта.

Facebook

Twitter



Shares