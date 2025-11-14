Откриха обозначителен знак на паметника на проф. Антон Безеншек в Цар-Симеоновата градина

Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов и извънредният и пълномощен посланик на Република Словения в България Н. Пр. Наташа Бергел присъстваха на церемония по признателност по повод 110 години от кончината на проф. Антон Безеншек, словенски езиковед, публицист и учител, създател на стенографията у нас и почетен гражданин на Пловдив.

По време на събитието, което се проведе до паметника на Антон Безеншек в Цар-Симеоновата градина, бе открит обозначителен знак, дарен от президента на Словения Наташа Пирц Мусар при посещението й в Пловдив през 2024 г.

Специално за церемонията мъжки хор към културно-просветно дружество „Проф. Антон Безеншек“ от град Франколово, община Войник в Словения гостува в Пловдив по покана на кмета на Пловдив Костадин Димитров и Девическа хорова формация „Евмолпея“ при ОДК – Пловдив.

„Отдаваме заслужена почит на един човек, чието дело надхвърля граници, езици и епохи. Проф. Антон Безеншек е оставил дълбока следа в културното и духовно развитие на Пловдив. Днес отбелязваме 110 години от кончината на велик учен, просветител и реформатор, създател на българската стенография и почетен гражданин на нашия град“, заяви в приветствието си Ангел Славов.

Той допълни, че за Пловдив е чест да бъде дом на личност, чийто принос надхвърля националните рамки.

„От името на кмета на Пловдив Костадин Димитров Ви благодаря, че сте тук и че заедно съхраняваме паметта на един голям приятел на Пловдив“, подчерта Славов и допълни, че днешното събитие не е просто жест на уважение, а укрепване на духовната връзка между двата приятелски народа – българския и словенския.

Посланикът на Република Словения в България Н. Пр. Наташа Бергел също поздрави присъстващите.

„Проф. Антон Безеншек е бил човек с две родини и с делото си е помогнал за укрепване на България в изключително важен за страната период. Той никога не е забравил откъде идва и съм сигурна, че именно заради личности като него, българи и словенци сме здраво свързани и се разбираме толкова добре, въпреки, че говорим на различни езици“, посочи Н. Пр. Наташа Бергел. По думите й днешното тържество не е само израз на почит към един от големите просветители, но и символ на крепкото приятелство между двата народа.

В края на церемонията официалните лица, представители на двата хора и граждани поднесоха венци и цветя на паметника на проф. Антон Безеншек. На събитието присъстваха историкът Стефан Шивачев и депутатът Биляна Иванова, председател на Групата за приятелство България – Словения в Народното събрание.

