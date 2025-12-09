Община Добрич модернизира две детски градини

На заключителна пресконференция в Община Добрич бяха представени резултатите от два проекта за модернизиране и въвеждане на енергоефективни мерки в детска градина № 32 „Зорница“ и Детска градина №23 „Звездица“.

В пресконференцията участваха зам. – кметовете на Община Добрич Павел Павлов, Владимир Трендафилов, ръководителите на проектите и директорите на двете детски заведения.

В двете детски градини са вложени инвестиции за близо 4 милиона лева. Мащабните проекти доведоха до осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и въвеждане на енергоефективни мерки, с което значително ще се намалят разходите за енергия и ще се подобрят жизнените условия, топлинния комфорт и образователната среда.

Конкретни резултати:

Детска градина №23 „Звездица“ – Съгласно изготвения технически проект, се направи основен ремонт във всички части, изгради се достъпна среда за лица с увреждания и следните енергоспестяващи мерки:

– топлинно изолиране на външните стени и на покрива на сградата;

– подмяна на дограма и осветителна система;

– изграждане на нова отоплителна инсталация и система за автоматичното й регулиране.

Детска градина № 32 „Зорница“

Подобриха са характеристиките на жизнения цикъл на сградата;

Осигурена е достъпна среда за лица с увреждания;

По – добри условия за грижа и обучение на децата, както и подобряване на учебния процес в адекватна среда.

Община Добрич благодари на екипите, които реализираха тези важни проекти за Добрич с грижа към децата.

