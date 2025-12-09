Посланикът на Италия в България Марчело Апичела посещава италианските предприятия, развиващи дейност в Русе и Тутракан

На 5 декември се състоя териториалното посещение на посланика на Италия в София Марчело Апичела в град Русе, по време на което заедно с председателя на Конфиндустрия България Роберто Санторели, заместник-председателя на Конфиндустрия България, отговарящ за интернационализацията Нунцианте Кораджо и бившия председател и основател на МБМ Металуърк Мария Луиза Мерони се срещна със заместник областния управител Георги Георгиев и генералния секретар на Областната администрация Ирена Тодорова, за да обсъдят възможностите за инвестиции в Дунавския регион, включително с оглед на планираните за следващите години инфраструктурни проекти.

След това делегацията, посрещната от собственичката Мария Луиза Мерони и търговския ръководител Андреа Контò, се срещнаха в завода на МБМ Металуърк. МБМ Металуърк съществува в Русе от 2005 г., като работи в областта на проектирането и производството на матрици, както и в производството на продукти, свързани с автомобилния и други промишлени отрасли.

Тук се проведе среща, по време на която посланикът разговаря със заместник-кметовете Димитър Недев – отговарящ за транспорта, и Златомира Стефанова – отговаряща за инвестициите. На срещата присъстваха представители на около двайсет италиански предприятия, които са членове на Конфиндустрия, както от района, така и от други градове в страната. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за по-нататъшно разширяване на италианското присъствие и основните инфраструктурни проблеми в района.

В Русе са регистрирани над 30 предприятия с италианско участие. Градът има стратегическо значение като логистичен, търговски и транспортен възел, благодарение на местоположението си на границата с Румъния и на река Дунав. Важни инфраструктурни проекти за района, като третия мост над река Дунав, магистралата Русе – Велико Търново, както и проектът за нов интермодален терминал, ще осигурят по-добри връзки на града и ще улеснят интеграцията му в европейските пазари.

Денят приключи в индустриалния парк на град Тутракан с посещение на заводите на компаниите ФААК България (автоматизация за портали и врати, технологични решения за паркинги), Ай Би Джи Моторс (ел. мотори и кабели), СГМ Пластикс (пластмасови продукти), ЗЛЧПресс (леене под налягане и довършителна обработка на метала) и Иннтех (проектиране и производство на системи за автоматизация на промишлени съоръжения).

