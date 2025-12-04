Областният управител на Русе Драгомир Драганов с поредно високо отличие

Поредно високо отличие получи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Днес по-рано през деня той бе удостоен с кристален приз от директора на Държавната опера в крайдунавския град Пламен Бейков. На този етап той е единственият представител на държавата с подобна награда. Тя му бе връчена за цялостна подкрепа, доверие и принос към развитието на институцията. Благодарение на оказаното съдействие от страна на Областната администрация на Държавната опера са предоставени помещения с обща застроена площ от над 600 кв.м. Те се намират в Западна промишлена зона и се използват за съхранение на декори и реквизит на институцията. Драганов осигурява и подкрепа при настаняване на гостуващи или временно работещи артисти, режисьори, сценографи, хореографи и художници. За целта той предостави временно държавно жилище, което да се ползва от Държавната опера при необходимост.

„Гордея се, че като областен град Русе има оперен театър и въпреки тежките материални условия и нелеките финансови времена, ръководството в лицето на Пламен Бейков съумява да развива Държавната опера и да намира начини за обогатяване и модернизиране на материалната си база. Това от своя страна спомага за богати, интересни и нетрадиционни оперни и балетни постановки“, заяви Драганов.

Преди няколко дни кристален приз получиха и десетте най-големи частни дарители на операта. Това са фирмите „Дунарит“, свинекомплекс „Голямо Враново“, винарска къща „Левент“, „Александра Травел“, „Диоген“, „Оргахим“, „Евростарс“, специализирана медико-диагностична лаборатория „Здраве – 99“, „Дунав прес“ и „Еврохолд – България“.

