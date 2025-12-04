Политически консултации между България и Австрия по актуални теми от двустранния и европейския дневен ред

На 3 декември 2025 г. в МВнР се проведоха политически консултации между Република България и Република Австрия по актуални теми от двустранния и европейския дневен ред.

Консултациите бяха на ниво Генерални директори „Европейски въпроси“, като от българска страна те бяха водени от г-н Йордан Първанов, а от австрийска – от г-жа Елизабет Корнфайнд.

Двете страни обсъдиха най-важните аспекти от подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2028-2034 г., процеса на разширяване на ЕС, бъдещето на Европа, включително по дебата за реформи в ЕС, енергийна свързаност, както и въпроси на сигурността.

В двустранен план, стъпвайки върху конструктивното си сътрудничество в ЕС, ООН и ОССЕ и по ключови въпроси от международния дневен ред, двете страни ще търсят възможности за задълбочаване на традиционните си много добри отношения.

