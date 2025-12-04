Васил Терзиев сключи меморандум за сътрудничество с БТА

Кметът на София Васил Терзиев и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев подписаха днес меморандум за сътрудничество в областта на културата и публичната комуникация.

Документът предвижда дългосрочно партньорство, чрез което БТА ще популяризира инициативите, събитията и програмите на Столичната община, свързани с развитието на културния живот в града.

Столична община има едни от най-силните финансиращи програми и е съорганизатор на най-големите кино, театрални и музикални фестивали, както и на стотици събития, които се реализират в центъра и районите на София.

„Културата е сърцето на всеки град. Тя ни свързва като общност, съхранява нашата памет и вдъхновява нашето бъдеще. Когато градът инвестира в култура, той инвестира в хората – в тяхното образование, чувствителност, творчество и стремеж към по-добър живот“, сподели столичният кмет Васил Терзиев. „Вярвам, че със споразумението, което подписваме днес, ще разширим нашето партньорство и гражданите на София ще имат още повече информация за културните проекти и събитията, които организираме и подкрепяме. Споразумението дава възможност и на творците да достигат до по-широка публика“, допълва той.

Сътрудничеството обхваща Календара на културните събития на Столична община, Столична програма „Култура“, програмите „Активни читалища“, „Мобилност“ и други финансиращи механизми в сферата на културата. БТА ще разпространява информация под формата на текст, снимки и звук, подпомагайки достигането на културното съдържание до възможно най-широка публика. Партньорството няма финансови ангажименти и има характер на дълготрайно сътрудничество. То надгражда успешно реализираното медийно партньорство между Столичната община и БТА от 2021–2022 г., когато в рубриката „Знание и култура – ЛИК“ бяха публикувани десетки материали, отразяващи културните събития на столицата.

На събитието присъстваха зам.-кметът в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова и директорът на дирекция „Култура“ Биляна Генова

