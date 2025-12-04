„Заедно можем повече“ – служители на МВР участват в благотворителен турнир по футбол в Етрополе
Спортен клуб „Мусала“ при ОДМВР-София организира поредната си благотворителна инициатива.
Съвместно с Община Етрополе днес и утре се провежда турнир по футбол, със събраните средства от който ще бъде подпомогнато лечението на служителка от РУ-Костенец, диагностицирана с онкологично заболяване, майка на две деца.
На официалното откриване на спортното мероприятие заместник-директорът на ОДМВР-София комисар Георги Калайджиев поздрави организаторите и участниците в благородната кауза за проявената грижа и съпричастност. „За пореден път служителите на МВР доказват, че под униформите бият големи сърца и в труден момент всеки може са разчита на пълна подкрепа от своите колеги“, изтъкна той.
В турнира участват общо 15 отбора: от ОДМВР-София, СДВР, ГДЖСОБТ, ГДБОП, община Етрополе и „Елаците – Мед“ АД. Финалът и награждаването на победителите ще се проведат утре.
Желаещите да помогнат могат да го направят на следната дарителска банкова сметка:
IBAN: BG71STSA93000032220563
BIC: STSABGSF
Титуляр: Елисавета Спасова Стайкова