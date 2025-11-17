Над 500 състезатели от 16 държави взеха участие в четвъртия международен турнир по борба „Купа Неврокоп“ в Гоце Делчев

Завърши четвъртият международен турнир по борба „Купа Неврокоп“, който се превърна в истински празник на спорта в Гоце Делчев.

Над 500 състезатели от 16 държави – Армения, Белгия, Франция, Германия, Грузия, Украйна, Ирландия, Израел, САЩ, Северна Македония, Молдова, Унгария, Гърция, Казахстан, Азербайджан и Турция – превърнаха събитието в малко световно първенство. България бе представена от почти всички водещи клубове, а спортното събитие вече се определя като едно от най-важните състезания за деца в Европа.

Организацията на това мащабно спортно събитие е дело на Община Гоце Делчев, Спортен клуб по борба „Симеон Щерев–Левски“, клуб по борба „Левски“, Българска федерация по борба, Министерство на младежта и спорта, както и основните двигатели на турнира – Георги Лазаров и Радослав Великов.

Турнирът се проведе в два състезателни дни и предизвика изключителен интерес у публиката в Гоце Делчев. В спортното събитие премериха сили деца и младежи на възраст от 6 до 19 години, разпределени в общо 44 категории.

Изключително бе представянето на състезателите от СКБ „Пирин 2021“ – Гоце Делчев с треньори Димитър Касов, Бисер Таиров и Любен Димитров. Гоцеделчевският клуб успя да спечели четири златни медала, като шампиони станаха: Цвети Касова – в категория до 42 кг., Николай Топалов – категория до 42 кг., Ивайло Парнарев – категория до 42 кг. и Борислав Шарланжиев – в категория до 26 кг.

Наградите на победителите в отделните категории бяха връчени от кмета на община Гоце Делчев – Владимир Москов, Богдан Боцев – заместник-кмет на община Гоце Делчев, Костадин Харисков – началник отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“, както и от легендите на българската борба: Симеон Щерев – бронзов олимпийски медалист от Сеул 1988 и световен шампион; Радослав Великов – бронзов олимпийски медалист от Пекин 2008, световен шампион и настоящ национален треньор.

