Автентична индонезийска храна бе част от Международно изложение Интерфуд & Дринг

В София се проведе международно изложение на храните, което обединяваше много производители, дистрибутори и представители на храни, напитки, машини и опаковки.

Едно изложение, което дава възможност на посетителите да се запознаят с големи и малки брандове, да създадат нови контакти и партньорства както и да опитат продукти.

Освен че присъстваха европейски брандове интересното беше, че имаше будки, на които се представяха продукти от азиатски държави. Това показва, нарастващият интерес на азиатски компании към пазарите на България и Европа.

Интерес предизвика щандът на Република Индонезия. Колоритен, интересен, ароматен и много различен.

Индонезия беше представена от компаниите Javara, Moton и Good Durian.

Историята на Javara е интересна и вдъхновяваща. Създадена е през 2008 г от Хелианти Хилман. Тя е адвокат по право на интелектуалната собственост и консултант по селскостопанско развитие. По време на работа си със земеделските производители се докосва до богатството на индонезийското наследство на разнообразието на храните и най-вече местната култура.

Провокирана от всеотдайността, упоритостта на земеделците и въпреки всички трудности, през които минават за да запазят разнообразието от традиционна индонезийска храна, тя все повече осъзнава колко е важно да се запазят сортовете, които са типични за нейната страна. Това би запазило автентичният дух на Индонезия, запазването на традиционни биоразнообразни храни.

Водещо за Javara e съживяването и запазването на забравеното биоразнообразие на храните с използване на регенеративен подход.

Най- важното за продуктите, е че се съчетава древна практика с иновативни техники.

Компанията има богат каталог от продукти. Те са с високо качество и богата хранителна стойност. Могат да се използват от всички. Това прави техните продукти приложими в множество диети и режими.

Техните нудли са произведени от натурални съставки без ГМО и яйца, те са произведени от зеленчуци – броколи, моркови, домати, лилави сладки картофи, спанак, куркума, моринга и др.

Освен, че са вкусни и здравословни те изглеждат и красиво, защото са цветни. Могат да се използват за всякакви ястия – местни, вегетариански и вегански, както и за основни и супи.

Друг техен интересен продукт е оризът.

До 70-те години на миналият век в Индонезия е имало над 7000 сорта, но за съжаление повече от тези сортове са изчезнали или забравени.

На изложението компанията представи няколко сорта ориз. Включително имаше дегустация. Посетителите можеха да опит син ориз овкусен с различни сосове и подправки.

За любители кулинари ще бъде интересно да научат, че Индонезия е една от малкото държави в света, които притежават огромно богатство от растителни естествени оцветители за храна. Те са неразделна част от местната културна и традиционна кулинария.

Ето и малка част от тези естествени „оцветители“ – Сушени цветове от синьо грахово дърво, листа от пандан суджи, сапанводно дърво.

От дълбока древност Индонезия е известна със своите уникални подправки. Голямото разнообразие и високото качество на подправките се дължи на географското разположение на страната, която се простира от екватора до вулканични планини.

Колекцията от подправки и сол бе представена на изложението. Посетителите имаха възможност да научат много детайли относно тях и да се докоснат до редки и забравени аромати, които са типични за индонезийската кухня.

Освен семената, варивата, зеленчуците, подправките и кафето Индонезия е популярна и със своите уникални плодове.

Един от най- популярните плодове е дуриан. Естествено, че на щанда на Индонезия той присъстваше. Този плод създава смесени чувства у хората. Някои го обожават и харесват, а други – не. Заради аромата му, заради консистенцията, външния си вид, събужда тези противоречия.

Но истината е, че е много полезен и богат на витамини и минерали.

Good Durian е компанията, която представи на българските потребители възможността да опитат и да разберат повече за този толкова екзотичен плод.

В Индонезия има много видове дуриан, с различна текстура на плода. Всеки вид от този плод има различен вкус. Най- търсените видове са Монтог и Лей.

Монтаг е роден в Борней, със сладък вкус и приятен аромат.

Лей Дуриан, произхожда от хълмовете във вътрешността на централен Калимантан. Той има леко бледо оранжев цвят и сладък вкус като сладки картофи, по-малко ароматен, месеста му част е дебела и съдържа малко алкохол.

Други видове са Матахари дуриан, Кандимульо дуриан, Петрук дуриан,Бовар дуриан и Си Додол Дуриан.

Индонезия е страна както с богата история, така и с богата и разнообразна традиция в кулинарната култура.

Винаги има с какво да изненада, да провокира и да остави усещане за красиво и вкусно.

Facebook

Twitter



Shares