Коста Стоянов поиска северен обход на Варна, който да изведе трафика от центъра

Народният представител настоява през 2027 г. да започне предпроектно проучване за новото трасе, което да осигури по-пряка връзка със Златни пясъци, курортните комплекси и Албена

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов постави пред министъра на регионалното развитие въпроса за изграждането на северен обходен пръстен на Варна, който да изведе част от транзитния и туристическия трафик извън централните части на града.

Според Стоянов разрастването на Варна, увеличаващият се автомобилен поток и големият брой туристи през активния сезон правят намирането на дългосрочно инфраструктурно решение все по-необходимо.

По думите му значителна част от движението продължава да преминава през централната градска зона и района около Катедралата.

„В продължение на десетилетия управляващите имат огромен грях към Варна. Градът се разраства, автомобилите се увеличават, курортните комплекси привличат милиони туристи, а основният трафик продължава да се набива в центъра“, заяви Стоянов.

Искане за предпроектно проучване през 2027 г.

Народният представител посочи, че вече е поставил въпроса пред кмета и Общинския съвет във Варна. Той настоява в общинския бюджет за 2027 г. да бъдат предвидени средства за извършване на предпроектно проучване за бъдещия северен обход.

Целта е да бъде определен реалистичен маршрут, който да изведе движението в североизточна посока и да създаде по-пряка връзка към Златни пясъци, останалите курортни комплекси и Албена.

По този начин част от автомобилния поток би могла да избегне преминаването през най-натоварените градски булеварди.

В старите устройствени планове на Варна съществува проект за т.нар. магистрала „Варна“, която трябва да свърже района на летището със Златни пясъци.

Според Стоянов обаче реализацията на първоначално предвиденото трасе вече е затруднена заради натрупаното през годините застрояване, промените в градската среда и необходимите отчуждителни процедури.

„Не можем още десетилетия да разчитаме на трасе, което съществува основно върху старите планове. Необходимо е актуално проучване, което да покаже реалистичния маршрут, техническите решения и необходимото финансиране“, подчерта той.

Идеята е да се създаде цялостен обходен пръстен

Според предложението бъдещата автомагистрала „Черно море“ и вторият мост над Варненско-Белославското езеро биха могли да участват във формирането на южната част от обхода на Варна.

За изграждането на цялостен пръстен около града обаче, по думите на Стоянов, е необходимо инфраструктурно решение и в северна посока.

„Без обход няма как да изведем транзитния и туристическия поток от центъра. Ще продължаваме да наливаме средства в отделни кръстовища и локални ремонти, но големият проблем ще остане нерешен“, заяви народният представител.

Стоянов направи сравнение с Бургас

В позицията си депутатът сравни инвестициите в обходната инфраструктура на Варна и Бургас.

Според него държавата е осигурила значително финансиране за обходни трасета при Бургас, докато за северния обход на Варна към момента няма осигурени средства.

„Бургас получава държавна подкрепа за обходните си трасета, докато за северния обход на Варна няма осигурен нито един лев. Варненци имат право да попитат защо вторият по големина град в страната продължава да бъде пренебрегван“, заяви Стоянов.

Това сравнение представлява позиция на народния представител, а не оценка на NOVINATA.BG.

Следващата стъпка – реални проучвания

По информация, разпространена във връзка с инициативата, министърът на регионалното развитие е изразил готовност държавата да участва в разговорите за бъдещото планиране и подобряването на инфраструктурната свързаност на Варна.

Стоянов посочва, че след заявената подкрепа от местната власт и регионалното министерство следва да се премине към конкретни предпроектни проучвания.

„Варна не се нуждае от поредното обещание, а от трасе, срокове и осигурено финансиране“, заяви Коста Стоянов.