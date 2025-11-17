Анжела Кенанска – жената, която превръща таланта в мисия и вдъхновението в движение

В свят, който непрекъснато се променя, има личности, които запазват посоката – посока към светлината, към съзиданието, към женската сила и човешкото вдъхновение.

Такава личност е Анжела Кенанска – иновативен предприемач, визионер, международен лектор и създател на едни от най-вдъхновяващите събития за женска трансформация у нас и по света.

Нейният път започва още през 2006 г., когато започва да води семинари и лекции в България и чужбина. От уелнес и йога центрове до големи форуми и престижни фестивали за древни танци – навсякъде, където се появи, тя носи дух на пробуждане, красота и вътрешна сила. Само две години по-късно талантът и уникалната ѝ визия са забелязани отвъд океана – Анжела е поканена в САЩ, за да участва в създаването на Академия за Жени, посветена на личностното развитие и древните практики. Но избира да разгърне идеите си в Европа, където поставя началото на проекта „За Жената“ – пространство за осъзнаване, творчество и женска мъдрост.

Днес името ѝ се свързва с фестивали, спектакли и обучения, които променят житейски пътища. Нейните ученици са сред най-изявените танцьори в България в областта на древните източни танци и неслучайно достигат до финалите на „България търси талант“. С множество международни награди и покани за Лас Вегас, Ню Йорк, Дубай, Тайван, Индонезия и Египет, Анжела продължава да отстоява мисията си – да развива творци, да вдъхновява, да отваря сцени и сърца.

Особено впечатляващо е Кралското издание на Фестивал OFTF Европа – едно от най-престижните събития, в които тя участва, и което се превръща в блестящ връх в нейната артистична кариера. През последното десетилетие тя посвещава огромна част от енергията си на Фестивал „За Жената“, където ментори от различни сфери обменят знание, идеи и практики с хора, търсещи път към по-съзнателен и пълноценен живот.

На 30 януари 2026 г. Анжела Кенанска ще подкрепи инициативата „Кауза на звездите“ в София, организирана от дизайнера, шоумен и поп изпълнител Красимир Недялков. Събитието ще се състои в Сити Марк Арт Център и ще обедини личности, които вярват, че сцената е място не само за светлина, но и за доброта, смисъл и благотворителност.

Тази година Анжела е и номинирана в престижните Награди „Върховете“ – признание за дългогодишната ѝ работа, отдаденост и принос към развитието на женската култура, изкуства и личностно израстване.

Анжела Кенанска е повече от творец. Тя е вдъхновител. Жената, която превръща сцената в храм на женската сила, а всяко свое събитие – в пътуване към истинското „аз“.

С нейния пример си припомняме, че когато една жена следва сърцето си, светът се променя. И то – красиво.

Гр.София

Сити Марк Арт Център

30.01.2026 г.

19.00 часа

Организатор:

Красимир Недялков

