Наследството на Наим Сулейманоглу, най-великият щангист на всички времена бе почетено в България

Паметта на Наим Сулейманоглу, признат в световен мащаб за най-великия щангист на всички времена, бе почетена на възпоменателна церемония, организирана в България в сътрудничество с Министерството на културата и туризма на Република Турция, Турската агенция за сътрудничество и координация (TİKA) и Община Момчилград (Местанлъ).

Програмата „В памет на Наим Сулейманоглу“, проведена в община Местанли, област Кърджали, събра многобройни изтъкнати гости, сред които посланикът на Турция в София Мехмет Саит Уяник, президентът на TİKA Абдуллах Ерен, генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, кметът на Карджали Ерол Мюмюн, кметът на Местанъл Илкнур Казим, председателят на Турската федерация по вдигане на тежести Талат Унлю, председателят на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, музикантът Ейпио от филма „Наим“, бивши съотборници на легендарния спортист и млади спортисти.

„Наим Сулейманоглу се превърна в гласът, който разказа на света за трудностите на турците“

В своето встъпително слово президентът на TİKA Абдулла Ерен подчерта значението на програмата за запазване на мястото на Сюлейманоглу в турската спортна история и в общата културна памет на бъдещите поколения.

Ерен заяви:

„Детството ми премина в Кючюкчекмедже. Една българска имигрантка ни посещаваше, а майка ми я канеше в дома ни. В Турция хората опознаха трудолюбието и решителността на българските турци чрез нашите сънародници, които се заселиха тук. Светът обаче ги опозна чрез Наим.

Ще съхраним спомена за него в тази къща. На едва 10 години той се превърна в символ на турците по целия свят с призива си за „свобода“. Нека Бог да почива в мир и да му дари рая.

Като ТИКА, ние реализираме проекти за развитие и просперитет във всички географски райони, където живеят нашите сънародници. Този проект донесе голяма радост на турския народ; много хора споделиха с нас своите искрени емоции. Убеден съм, че много посетители ще дойдат тук, за да видят Мемориалния дом на Наим Сулейманоглу. Благодаря на всички ви, че съхранявате неговото наследство.“

„Той построи мост на приятелството между турския и българския народ“

Посланик Уяник подчерта, че Сулейманоглу е бил източник на гордост не само за Турция, но и за целия Балкански регион:

„За нас е много значимо да почетем нашия рекордьор Наим Сулейманоглу в годишнината от смъртта му, тук, в земята, където е роден. Невероятните му постижения в вдигането на тежести вдъхновиха безброй млади хора и дадоха пример на бъдещите поколения. Тези постижения са доказателство за неговата решителност и силен характер.

Един от най-красивите аспекти на неговата история е, че той построи мост на приятелството между турския и българския народ. Той носеше приятелството между двете нации на раменете си, превръщайки се в един от най-силните символи на трайните връзки между нашите страни.“

„Наим е обща гордост и за двете нации“

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн изрази гордостта и радостта си в изказването си:

„Днес изпитваме огромна гордост и щастие. Наим е обща гордост и за двете нации. Той допринесе значително за признанието на турците по целия свят и за гордостта, която изпитват.

Въпреки малкия си ръст, той се изправи пред потисничеството, укрепи отношенията и се отличи с куража си. За съжаление, животът го отне от нас твърде рано. Не му беше дадено да остане с нас или да отпразнува заедно с нас откриването на този мемориален дом.

Но ние знаем, че докато турците продължават да се отличават в вдигането на тежести, името на Наим никога няма да бъде забравено. Надявам се нашите млади хора да постигнат големи успехи като неговите и да представят турската идентичност по най-добрия начин. Нека този мемориален дом възпитава още много „Наими“ и вдъхновява нашата младеж.

Най-вълнуващите моменти от програмата бяха, когато бившите съотборници на Сюлейманоглу излязоха на сцената и споделиха спомените си за легендарния спортист. Техните истории за неговата упоритост, характер и принос към турския спорт развълнуваха публиката.

Програмата продължи с връчването на подаръци и плакети на млади спортисти и приключи с изпълнението на песента „Наим“ от музиканта Ейпио, след което присъстващите бяха поканени на откриването на мемориалния дом „Наим Сюлейманоглу“, насрочено за 18 ноември 2025 г., 8-ата годишнина от смъртта на шампиона.

БЕЛЕЖКА: Програмата ще продължи утре в Момчилград с участието на министъра на културата и туризма на Турция, министъра на младежта и спорта и председателя на Дирекцията по вероизповеданията. Ще се състои церемонията по откриването на Мемориалния дом „Наим Сулейманоглу“.

