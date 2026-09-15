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Над 300 участници събира фестивалът „Светът е за всички“ в Русе

Недялко Тенев

Осемнадесетото издание на инициативата ще предложи музикални, танцови и театрални изпълнения, както и изложба-базар с ръчно изработени творби

На 19 септември от 10:30 часа в Дома на културата в Русе ще се проведе 18-ото издание на Националния фестивал „Светът е за всички“. Събитието ще събере над 300 участници от различни части на страната, които ще представят своите таланти в концертна програма и изложба-базар.

Организатор на фестивала е Сдружение „Смело сърце“, а проявата се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе.

До момента участие са заявили 26 организации. На сцената публиката ще може да види музикални, танцови и театрални изпълнения, представящи разнообразните творчески способности на участниците.

Изкуство в подкрепа на социалното включване

През годините „Светът е за всички“ се утвърди като инициатива, насочена към социалното включване и възможностите за културна изява на хората с увреждания.

Като част от програмата ще бъде организирана и изложба-базар с ръчно изработени произведения. Посетителите ще могат да разгледат рисунки, сувенири, изделия с декупаж, играчки и други творби, създадени от участниците.

И тази година фестивалът ще премине под мотото „Докосни мечтите ми… Те са част от мен…“.

Организаторите канят жителите и гостите на Русе да присъстват на събитието и да подкрепят участниците, които чрез своето творчество показват различните лица на таланта.

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