Лавров: Русия никога не е променяла позицията си в преговорите за Украйна

От началото на специалната военна операция Русия нито веднъж не е променяла позицията си относно уреждането на конфликта в Украйна. Това заяви на 15 септември руският министър на външните работи Сергей Лавров.

„Нито веднъж, никога от началото на специалната военна операция, след като обявихме задачите, които си поставяме, не сме променяли позицията си“, каза той по време на 13-ата посланическа кръгла маса на тема „Украинската криза. Юридическата агресия на Запада“.

Лавров отбеляза, че първите преговори след началото на специалната военна операция са се състояли по инициатива на украинската страна. По думите му през април в Истанбул са били постигнати и парафирани принципни договорености, но впоследствие Киев се е отказал от тяхното изпълнение след намесата на западните държави.

Руският външен министър разказа и за последвалите преговори между Русия и Украйна в Турция. Според него след критиките на Киев относно нивото на делегациите Москва е предложила то да бъде значително повишено и да бъдат създадени три групи за обсъждане на хуманитарни, политически и военни въпроси. По-късно обаче украинската страна е заявила, че е загубила интерес към този формат.

Лавров подчерта още, че Русия е готова да търси разумни компромиси, но смята за принципни задачи гарантирането на собствената си сигурност, недопускането на присъединяването на Украйна към НАТО и осигуряването на правата на руското и рускоезичното население.

Освен това външният министър заяви, че ако САЩ не са се били оттеглили от договореностите от Анкоридж, конфликтът в Украйна отдавна щял да е приключил. Той обвини европейските държави, че са убедили американския президент Доналд Тръмп да се откаже от първоначалното предложение.

източник: iz.ru