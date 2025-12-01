Започва регистрацията по новата система за защита на географските указания

От 1 декември 2025 г. европейските стъклари, грънчари, ножари, бижутери и други производители ще могат да регистрират наименованията на своите продукти в нова система на ЕС за географски указания (ГУ). За първи път защитата, която отдавна се прилага спрямо храни и напитки, ще обхване и занаятчийски и промишлени стоки, с което ще бъде завършен единният пазар на ГУ. Ще бъдат защитени емблематични продукти като бохемското стъкло, лиможкия порцелан или ножарските изделия от Солинген, чиято репутация и качество са неразделно свързани с мястото им на произход. Новата система ще съхрани традиционните умения и работни места и ще помогне на потребителите да разпознават истинските, висококачествени европейски продукти. Превръщайки наследството във възможност, схемата ще укрепи регионалните икономики, ще запази културната идентичност на Европа и ще се бори с фалшификатите в ЕС и по света.

Производителите могат да кандидатстват за защита на географските указания или чрез призната асоциация, или самостоятелно, ако са единствените, които произвеждат даден продукт. Заявленията трябва да бъдат придружени от „продуктова спецификация“, в която са описани наименованието, етапите на производство и географският район на произход. Те следва да бъдат представени на националния компетентен орган.

Процесът на регистрация включва два етапа:

Национално равнище: първо, компетентният орган разглежда заявлението и провежда национална процедура по предявяване на възражения. На равнище ЕС: след като първият етап приключи успешно, заявлението се изпраща до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), която взема решение за защитата и регистрацията на ГУ за занаятчийски и промишлени продукти.

