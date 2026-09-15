Индийското посолство подкрепя изучаването на хинди в столичното 79. училище „Индира Ганди“

В първия ден на новата учебна година учениците в столичния квартал „Люлин“ бяха поздравени, а преподавателите по хинди получиха признание за усилията си

В рамките на инициативите за популяризиране на езика хинди в България, учениците от 79. СУ „Индира Ганди“ в София бяха поздравени по повод първия ден на новата учебна година.

По време на посещението беше поставен акцент върху изучаването на хинди и значението на езиковото обучение за задълбочаването на културните и образователните връзки между България и Индия.

Специално внимание беше отделено на преподавателите по хинди в училището, чиито усилия за развитието и популяризирането на езика сред българските ученици бяха високо оценени.

От Посолството на Индия в София увериха, че ще продължат да оказват подкрепа за обучението по хинди и за инициативите, насочени към насърчаване на интереса към индийския език и култура.

Изучаването на хинди в столичното училище допринася и за културния обмен между двете държави, като дава възможност на учениците да се запознаят по-отблизо с езика, традициите и културното наследство на Индия.