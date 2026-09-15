Слави Трифонов с остри критики към журналисти за отразяването на случая „Петрохан“

Лидерът на „Има такъв народ“ коментира последния брифинг на прокуратурата и МВР и отправи персонални критики към Цветанка Ризова, Лора Крумова, Миролюба Бенатова и Генка Шикерова

Слави Трифонов излезе с остра позиция по повод отразяването на случаите в Петрохан и под Околчица и последната информация, представена от прокуратурата и МВР. В публикацията си той заявява, че според него изнесеното от институциите потвърждава основни обстоятелства, представени още в началото на разследването.

Трифонов посочва, че случаят го е разтърсил и че с появата на нова информация въпросите му са ставали все повече. В публикацията си той споменава твърдения за секта, пътувания до Мексико, деца, сексуално насилие и политически връзки.

Тъй като става дума за тежки обвинения, част от които засягат конкретни лица и организации, те следва да бъдат разглеждани в контекста на официалното разследване и доказателствата, представени от компетентните институции.

Критики към начина, по който журналисти отразяват случая

Основна част от позицията на Трифонов е насочена към журналисти, които според него продължават да поставят под съмнение официално представената версия за случилото се.

Той отправя персонални критики към Цветанка Ризова, която по думите му продължава да определя случая в Петрохан като „мистерия“.

„Това в Петрохан не е мистерия“, заявява Трифонов и обвинява журналистката, че смесва личните си пристрастия с професионалната си позиция. Според него журналистите носят особена отговорност за думите, които изричат публично.

Трифонов отправи въпрос и към Лора Крумова

В публикацията си той коментира и работата на Лора Крумова, като отбелязва присъствието ѝ на брифинга на прокуратурата и МВР.

Трифонов критикува предишното отразяване на темата в нейното предаване и поставя риторичен въпрос дали като родител би позволила детето ѝ да пътува до Мексико с хората, за които се говори в рамките на случая.

Подобен въпрос той отправя и към журналистите Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, с които посочва, че е работил в миналото в bTV.

„Поведението ви като журналисти оставям на вашата съвест“

Трифонов припомня професионалните и личните си познанства с част от журналистите, но подчертава, че коментира единствено публичното им поведение и начина, по който отразяват случая.

„Въпросите ми са риторични, защото отговорите са ясни“, пише той в края на позицията си.

Публикацията завършва с критика и към bTV. Според Трифонов телевизията „вече не е същата“, а оценката за поведението на журналистите той оставя „на тяхната съвест“.