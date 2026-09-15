Патриарх Даниил към учениците: Обичайте и уважавайте своите родители и учители

Българският патриарх отправи послание за началото на учебната 2026/2027 година и призова знанието да върви заедно с възпитанието, отговорността и добродетелите

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил поздрави учителите, родителите и учениците по повод началото на новата 2026/2027 учебна година. В своето послание той постави акцент не само върху образованието и стремежа към знания, но и върху възпитанието, любовта, отговорността и способността на младите хора да различават доброто от злото.

Особено внимание патриархът отдели на най-малките ученици, които за първи път прекрачват училищния праг.

Според него стремежът към опознаване на света е дълбоко заложен в човека, а за българския народ ученолюбието има специално значение заради историческия принос на България към развитието на книжовността сред славянските народи.

„Ако любов нямам, нищо не съм“

В посланието си патриарх Даниил коментира и предизвикателствата пред съвременното образование, като обърна внимание на резултатите от международните ученически оценявания и случаите на агресия, предизвикали обществено безпокойство.

Той припомни думите на свети апостол Павел: „…да имам пълно знание за всички неща (…) – ако любов нямам, нищо не съм“.

По думите на патриарха придобиването на знания само по себе си не е достатъчно за изграждането на зряла личност. Необходими са също съвест, воля, разсъдителност и самодисциплина, както и способност човек да разпознава доброто и да го отстоява.

Призив към родителите и учителите

Патриарх Даниил подчертава водещата роля на семейството във възпитанието на децата. Той призова родителите всеки ден да отделят време, за да разговарят с тях за преживяванията, радостите и трудностите им в училище.

„Малкото време всеки ден, посветено на вашите деца за техните преживявания, радости и трудности в училище, е силна подкрепа и стимул за тях“, посочва той.

Към учителите патриархът отправи призив да бъдат пример както за любов към науката, така и за уважение, търпение, грижа и безкористност.

Учениците той призова да уважават своите родители и преподаватели и да бъдат отговорни и изпълнителни.

Подкрепа за предмета „Добродетели и религии“

В посланието си патриарх Даниил изразява благодарност и подкрепа за усилията през последните години за въвеждането на предмета „Добродетели и религии“ в задължителната програма на българското училище.

Според него това би било важна стъпка към възстановяване на връзката между образованието и православната духовност, която има исторически корени в българската просветна традиция.

В края на обръщението Българският патриарх отправя благословия към всички, ангажирани с образованието и възпитанието на децата.

„Бог да пази и помага на всички ни в святото дело за образованието и възпитанието на децата на България! Успешна, доброплодна, спасителна Нова 2026/2027 учебна година!“, завършва патриарх Даниил.