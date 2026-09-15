Илияна Йотова се срещна с младежи в Русе: Мирът е нашата най-голяма ценност

Президентът посети Международния младежки център заедно с областния управител проф. Любомир Владимиров, кмета Пенчо Милков и председателя на Общинския съвет акад. Христо Белоев

Президентът на Република България Илияна Йотова посети Международния младежки център в Русе, където се срещна с представители на Младежкия парламент. В посещението участваха още областният управител проф. Любомир Владимиров, кметът Пенчо Милков и председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев.

„Развитието на обществото започва тогава, когато дадем на младите хора не само право да мечтаят, но и реална възможност да участват, да бъдат чути и да превръщат идеите си в реалност“, заяви проф. Владимиров. По думите му България се нуждае от инициативността, знанията, предприемчивостта и гражданската смелост на младите хора.

Той посочи като важни приоритети инвестициите в качествено образование, нови технологии, култура, наука и спорт, както и създаването на условия младите хора да виждат бъдещето си в България.

Йотова: България трябва да има силен и единен глас

По време на срещата младежите представиха пред президента своята дейност и инициативи и разговаряха с нея за перспективите пред младите хора и участието им в обществения живот.

Йотова подчерта значението на единната българска позиция при международните отношения. Според нея президентската институция, Народното събрание и Министерският съвет трябва да защитават интересите на страната с общ и аргументиран глас, особено в период на сериозни международни предизвикателства.

Президентът постави специален акцент върху мира.

„Мирът е нашата най-голяма ценност“, заяви Йотова и сподели личен разговор със своята майка, която я призовала да остави на следващите поколения същите спокойни и мирни години, каквито нейното поколение е получило.

Йотова призова младите хора да разсъждават за това как искат да изглежда светът в бъдеще и как могат да бъдат възстановени диалогът, сътрудничеството и общите инициативи между младите хора от различни държави.

Изкуственият интелект, фалшивите новини и социалните мрежи сред темите

Дискусията засегна и редица актуални въпроси. Президентът попита младежите какво означава за тях домът, какво биха променили в Русе, как разпознават фалшивите новини и какво е отношението им към изкуствения интелект и ограниченията за използване на социални мрежи от деца.

Младежите посочиха, че изкуственият интелект предлага значителни възможности, но крие и рискове. По отношение на дезинформацията те поставиха акцент върху развитието на критичното мислене, вместо разчитането единствено на алгоритми за разпознаване на невярна информация.

Над 2,1 млн. евро за Международния младежки център

Международният младежки център в Русе е изграден по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общината е получила малко над 2,1 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането е около 150 000 евро. Допълнително са осигурени приблизително 120 000 евро от общинския бюджет заради установени конструктивни и технически особености.

Сградата е основно ремонтирана, преустроена и приспособена за хора с физически увреждания. Центърът разполага със зали за обучения и арт занимания, мултифункционални пространства, зала за събития с капацитет от 100 души и помещения за настаняване на 16 младежи.

Предвиждат се дейности за младежи до 29-годишна възраст, включително представители на уязвими групи. Сред тях са помощ при търсене на работа, неформално образование, обучения за дигитални и други ключови умения, подкрепа за реинтеграция на младежи, отпаднали от образователната система, както и насърчаване на различни младежки инициативи.