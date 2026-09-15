Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев получи най-високото държавно отличие на Сърбия

Александър Вучич награди казахстанския държавен глава за изключителния му принос към развитието на сътрудничеството между Казахстан и Сърбия

Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указ за награждаването на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев с Ордена на Република Сърбия на Голямата огърлица – най-високото държавно отличие на страната.

Решението е взето по повод Деня на сръбското единство, свободата и националното знаме, съобщава Kazinform, позовавайки се на пресслужбата на казахстанския президент – Акорда.

Отличието се присъжда на Токаев за неговия изключителен принос към развитието на многостранното сътрудничество между Казахстан и Сърбия.

Казахстанският президент изрази искрената си благодарност към Александър Вучич и сръбския народ за оказаната чест. Той подчерта, че приема високото отличие като свидетелство за здравите приятелски отношения и взаимното доверие между двете държави.

Токаев изрази увереност, че с общи усилия казахстанско-сръбското партньорство ще продължи да се развива и укрепва в интерес на народите на двете страни.

Казахстан и Сърбия задълбочават отношенията си

Награждаването идва на фона на активния политически диалог между Астана и Белград. По-рано Касъм-Жомарт Токаев и Александър Вучич проведоха телефонен разговор, по време на който обсъдиха отношенията между двете държави.

Сръбският президент поздрави Токаев за успешното провеждане на изборите за Курултай и отбеляза подкрепата на гражданите за курса на политически реформи в Казахстан.

От своя страна Токаев благодари на Вучич и го информира за вътрешнополитическите промени в страната, като подчерта значението на мащабната трансформация на политическата система на Казахстан.

Двете държави демонстрират стремеж към разширяване на двустранните отношения, включително в областта на икономиката и инвестиционното сътрудничество.

автор: Диана Калманбаева

източник: www.inform.kz