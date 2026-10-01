Международните фотографски срещи 2026 представят петима автори под надслова „Памет и идентичност“

От 16 до 31 октомври 2026 г. Пловдив става домакин на съвременната фотография с поредното издание на Международните фотографски срещи (МФС). Темата на тазгодишното издание – „Памет и идентичност“ – поставя във фокус фотографията като пространство, в което личната история се среща с колективната памет, а индивидуалният опит се преплита със социалните, културните и историческите процеси.

Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Международните фотографски срещи са сред най-утвърдените и с най-дълга история платформи за фотографско изкуство в България. Основан от доц. д-р Никола Лаутлиев – дългогодишен преподавател, изследовател и доайен на българската фотографска критика – фестивалът вече десетилетия наред изгражда мост между българските автори и международната сцена. През годините МФС се утвърдиха като предпочитано място за професионален диалог, обмен на опит и представяне на смели визуални търсения, обогатяващи културния живот на Пловдив.

Паметта не е устойчив архив, а динамично поле, в което споменът се реконструира от настоящето. Фотографският образ съхранява фрагменти, свързва различни времеви пластове и насочва вниманието към теми като миграция, политически промени, исторически травми и поколенчески различия. Фестивалът поставя въпроса как изграждаме представата за себе си чрез онова, което помним, и чрез онова, което постепенно изчезва.

В тазгодишното издание своите работи в различни галерии и знакови културни пространства в Пловдив ще представят петима изявени автори:

Бедрос Азинян (България) – български фотограф и визуален артист, чиято работа изследва хората, ежедневието и културните пейзажи, в които се формират личната и колективната памет.

Георги Вачев (България) – документално ориентиран фотограф, изследващ хората, местата и динамиката на съвременния живот (georgevachev.com).

Игор Шилер (Сърбия/Нидерландия) – роден през 1996 г. в Сърбия, живеещ и работещ в Амстердам. Изследва теми като културната идентичност, паметта и начина, по който детството формира светогледа (igorschiller.com).

Мариам Фирузи (Иран) – визуален артист и режисьор, чиято практика изследва връзката между пола, идентичността, паметта и социално-политическите реалности (maryamfiruzi.com).

Франциска Легат (Унгария) – базирана в Будапеща фотографка, изследваща социалните въпроси, абсурда, хумора и променящата се граница между фикция и документалност (franciska-legat.com).

Програма на фестивалния уикенд (16 – 18 октомври)

16 октомври (петък)

18:00 ч. – Официално откриване на МФС 2026 – Балабанова къща, Старинен Пловдив

– Официално откриване на МФС 2026 – Балабанова къща, Старинен Пловдив 18:30 – 20:00 ч. – Кураторски турове на изложбите: 18:30 ч. – Игор Шилер (Сводеста зала, Балабанова къща) 19:00 ч. – Мариам Фирузи (Дълбока зала, Балабанова къща) 19:30 ч. – Франциска Легат (Къща „Мексиканско изкуство“)

– Кураторски турове на изложбите:

17 октомври (събота)

10:00 – 12:30 ч. – Портфолио преглед – НБ „Иван Вазов“

– Портфолио преглед – НБ „Иван Вазов“ 11:00 ч. – Откриване на изложба на книги – НБ „Иван Вазов“

– Откриване на изложба на книги – НБ „Иван Вазов“ 11:30 ч. – Представяне на книгата „Баща и син“ на Валери Пощаров – НБ „Иван Вазов“

– Представяне на книгата „Баща и син“ на Валери Пощаров – НБ „Иван Вазов“ 13:00 – 14:30 ч. – Artist Q&A (среща с Игор Шилер, Мариам Фирузи и Франциска Легат) – Балабанова къща

– Artist Q&A (среща с Игор Шилер, Мариам Фирузи и Франциска Легат) – Балабанова къща 15:00 ч. – Тур на изложбата на Бедрос Азинян – Къща Хиндлиян, Старинен Пловдив

– Тур на изложбата на Бедрос Азинян – Къща Хиндлиян, Старинен Пловдив 17:00 ч. – Тур на изложбата на Георги Вачев – Драматичен театър – Пловдив

18 октомври (неделя)

10:30 – 12:30 ч. – Презентации и беседи – НБ „Иван Вазов“: Посещение на отдел „Ценни и редки сбирки“ с Петко Георгиев Разговор с Валери Пощаров за платформата PhotoAnthology Foundation

– Презентации и беседи – НБ „Иван Вазов“: 12:30 ч. – „От Бека до Мека“ – среща-разговор с Благовеста Семкова

Всички изложби от програмата ще останат отворени за посетители до 31 октомври 2026 г.

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