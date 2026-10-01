Първият в Китай проект за чиста енергия с мощност от 1 млн. киловата, който комбинира фотоволтаично производство на електроенергия, соларна топлинна енергия със съхранение и преобразуване на електроенергия в топлина, беше успешно свързан към електрическата мрежа в окръг Гунхъ, провинция Цинхай в Северозападен Китай, съобщи в четвъртък China Power Construction Corporation (POWERCHINA).

Разположен в окръг Гунхъ, Хайнан-Тибетската автономна префектура, проектът има обща инсталирана мощност от 1 млн. киловата и включва фотоволтаична централа с мощност 900 000 киловата и соларна топлоелектрическа централа с мощност 100 000 киловата, използваща кула с разтопена сол.

Соларната топлоелектрическа централа разполага с поле от 10 310 хелиостата с обща площ за събиране на слънчевата енергия от около 500 000 квадратни метра. Концентрираната слънчева светлина нагрява разтопена сол, която съхранява топлинната енергия. Натрупаната топлина след това се използва за производство на пара, която задвижва турбогенератор.

Проектът интегрира ефективно фотоволтаичното и соларното топлинно производство на електроенергия. Излишната електроенергия от разположената в близост фотоволтаична централа може да бъде преобразувана в топлина и съхранявана в резервоари с разтопена сол. Така двете соларни системи могат да работят съвместно, позволявайки на събраната през деня слънчева енергия да продължи да се използва за производство на електроенергия и през нощта.

„След въвеждането му в експлоатация се очаква проектът да произвежда средно 2,2 млрд. киловатчаса електроенергия годишно, подавана в мрежата. Той може да спести около 690 000 тона стандартни въглища и да намали емисиите на въглероден диоксид с около 2,07 млн. тона годишно. От разработването на слънчевите енергийни ресурси до съхранението на енергия и освобождаването ѝ при необходимост проектът в Гунхъ представлява важен практически опит за широкомащабното развитие на нови енергийни мощности и координираната им работа с електроенергийната мрежа“, заяви Сун Ципън, ръководител на проекта за соларна топлоелектрическа централа в Гунхъ към северозападния клон на POWERCHINA.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus