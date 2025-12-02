вторник, декември 2, 2025
„Зимна приказка с добри герои“ – съвместна инициатива на Община Мездра, НЧ „Просвета 1925“, Център за обществена подкрепа и ЦПЛР – гр. Мездра, кметства на населени места и читалища в община Мездра

Календар на събитията от коледно-новогодишните празници:

 01.12.2025 г. (понеделник)  17:30 ч. – пл. България: Запалване на светлините на коледната елха

Организатор: Община Мездра.;

• 01-04.12.2025 г. (понеделник-четвъртък) 11:00 ч. – НЧ „Просвета 1925“: Образователни концерти „Магията на българския фолклор“ за възпитаниците на детските градини и начален етап на обучение в училищата в гр. Мездра. 

Организатор: НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.; 

 03.12.2025 г. (сряда)  14:00 ч. – ЦПЛР – гр. МездраНаграждаване на победителите в конкурса за детска рисунка „Коледна картичка“

Организатори: Община Мездра и ЦПЛР – гр. Мездра. 

 04.12.2025 г. (четвъртък)  17:15 ч. –Конферентна зала на НЧ „Просвета 1925“: Зимно литературно четене на поетите и прозаиците от Литературен клуб Христо Ботев

Организатори: Литературен клуб „Христо Ботев“ и Читалищната библиотека към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.;

 05.12.2025 г. (петък) – 18:00 ч. – пл. „България“: Откриване на ледената пързалка и концерт под наслов „Магията на леда – зимата, която ни обединява” с участието на DJ MascotaDany Laser Show и възпитаници на Център за обществена подкрепа – гр. Мездра

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа  гр. Мездра.; 

 06.12.2025 г. (събота)  11:30 ч. – пл. „България“: Градски събор „Край Мездра Искъра шуми“ и благотворителен коледен базар с участието на фолклорния изпълнител Йордан Николов, Мъжка фолклорна група „Кабадалии“ и Фолклорна формация „Пиринското тройче

Организатори: НЧ „Просвета 1925“ и Община Мездра.; 

• 08-19.12.2025 г.  пред сградата на Община Мездра: Благотворителен коледен базар под наслов „Деца помагат на деца“

Организатор: Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.;

• 08.12.2025 г. (понеделник) – 16:30 ч. – фоайе на ІІ етаж в сградата на Община Мездра: Откриване на самостоятелна изложба живопис на художничката Гергана Паликарска

Организатори: Градска художествена галерия и Община Мездра.; 

• 10.12.2025 г. (сряда) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на Трио Сопрано и огнено шоу на Театрална група „Темп“ – гр. Враца. 

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа  гр. Мездра. 

• 13.12.2025 г. (събота) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на F.O. &Peeva.

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра. 

 • 15.12.2025 г. (понеделник) – 17:00 ч. – НЧ „Просвета 1925“:  Откриване на етнографска изложба под наслов „С благодарност към дарителите: Пазители на традиционния народен бит“

Организатор: Краеведското дружество към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра. 

• 16.12.2025 г. (вторник) – 18:00 ч.  пл. „БългарияКонцерт от инициативата “Зимна приказка с добри герои” с участието на БороПърви. 

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

   18.12.2025 г.  (четвъртък) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на Атанас Колев. 

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.  

 20.12.2025 г.  17:00 ч. – НЧ „Факел-1926“ – с. Зверино: Коледен концерт под наслов „Коледната приказка на Зверино“

Организатори: НЧ „Факел-1926“ – с. Зверино и Кметство Зверино.;

 21.12.2025 г. (неделя)  15:00 ч. – пл. „4 юни“ – с. Зверино: Благотворителен коледен базар

Организатори: Кметствата и читалищата в с. Зверино, с. Игнатица, с. Оселна, и с. Злидол,СУ „Св. Климент Охридски“, Детска градина „Звездичка“ и Пенсионерски клуб „Златица“ – с. Зверино.; 

 22.12.2025 г. (понеделник) – 18:00 ч. – пл. „България“Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на Торино и Пашата. 

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра. 

 24.12.2025 г. (сряда) – 09:30 ч.  Шах клуб (в сградата на бившето АПК) – гр. Мездра: Традиционен коледен турнир по блиц. 

Организатор: Шахматен клуб „Локомотив“  гр. Мездра.;

 24.12.2025 г. (сряда) – 19:00 ч. – гр. Мездра: Традиционна обиколка на коледарска група от Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“;

Организатор: Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ към НЧ „Просвета 1925“  гр. Мездра. 

 26.12.2025 г. (петък) – 12:00 ч.  спортна площадка в с. Моравица: Коледен турнир по футбол на малки врати. 

Организатори: Кметство Моравица и НЧ „Светлина 1926“ – с. Моравица.

 26.12.2025 г. (петък)  17:30 ч. – Ден на домашните мезета и питиета в с. Моравица. 

Организатори: Кметство Моравица и НЧ „Светлина 1926“ – с. Моравица.

 26.12.2025 г. (петък)  18:00 ч.  пл. „България“: Концерт  от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на Лейди Би

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

 27.12.2025 г. (събота) – 10:00 ч. – СУ „Св. Климент Охридски“ – с. ЗвериноТрадиционенколеден турнир по футбол малки врати.

Организатори: Кметство Зверино и Община Мездра. 

 31.12.2025 г. (сряда) – 23:30 ч. – пл. „България“: Посрещане на Новата 2026 година с музикално-танцова програма. 

Организатори: Община Мездра, НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

 Община Мездра Ви пожелава светли Рождественски и Новогодишни празници!

