„Зимна приказка с добри герои“ – съвместна инициатива на Община Мездра, НЧ „Просвета 1925“, Център за обществена подкрепа и ЦПЛР – гр. Мездра, кметства на населени места и читалища в община Мездра

Календар на събитията от коледно-новогодишните празници:

• 01.12.2025 г. (понеделник) – 17:30 ч. – пл. „България“: Запалване на светлините на коледната елха.

Организатор: Община Мездра.;

• 01-04.12.2025 г. (понеделник-четвъртък) –11:00 ч. – НЧ „Просвета 1925“: Образователни концерти „Магията на българския фолклор“ за възпитаниците на детските градини и начален етап на обучение в училищата в гр. Мездра.

Организатор: НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.;

• 03.12.2025 г. (сряда) – 14:00 ч. – ЦПЛР – гр. Мездра: Награждаване на победителите в конкурса за детска рисунка „Коледна картичка“.

Организатори: Община Мездра и ЦПЛР – гр. Мездра.

• 04.12.2025 г. (четвъртък) – 17:15 ч. –Конферентна зала на НЧ „Просвета 1925“: Зимно литературно четене на поетите и прозаиците от Литературен клуб „Христо Ботев“.

Организатори: Литературен клуб „Христо Ботев“ и Читалищната библиотека към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.;

• 05.12.2025 г. (петък) – 18:00 ч. – пл. „България“: Откриване на ледената пързалка и концерт под наслов „Магията на леда – зимата, която ни обединява” с участието на DJ Mascota, Dany Laser Show и възпитаници на Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.;

• 06.12.2025 г. (събота) – 11:30 ч. – пл. „България“: Градски събор „Край Мездра Искъра шуми“ и благотворителен коледен базар с участието на фолклорния изпълнител Йордан Николов, Мъжка фолклорна група „Кабадалии“ и Фолклорна формация „Пиринското тройче“.

Организатори: НЧ „Просвета 1925“ и Община Мездра.;

• 08-19.12.2025 г. – пред сградата на Община Мездра: Благотворителен коледен базар под наслов „Деца помагат на деца“.

Организатор: Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.;

• 08.12.2025 г. (понеделник) – 16:30 ч. – фоайе на ІІ етаж в сградата на Община Мездра: Откриване на самостоятелна изложба живопис на художничката Гергана Паликарска.

Организатори: Градска художествена галерия и Община Мездра.;

• 10.12.2025 г. (сряда) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на Трио Сопрано и огнено шоу на Театрална група „Темп“ – гр. Враца.

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

• 13.12.2025 г. (събота) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на F.O. &Peeva.

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

• 15.12.2025 г. (понеделник) – 17:00 ч. – НЧ „Просвета 1925“: Откриване на етнографска изложба под наслов „С благодарност към дарителите: Пазители на традиционния народен бит“.

Организатор: Краеведското дружество към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

• 16.12.2025 г. (вторник) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата “Зимна приказка с добри герои” с участието на БороПърви.

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

• 18.12.2025 г. (четвъртък) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на Атанас Колев.

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

• 20.12.2025 г. – 17:00 ч. – НЧ „Факел-1926“ – с. Зверино: Коледен концерт под наслов „Коледната приказка на Зверино“.

Организатори: НЧ „Факел-1926“ – с. Зверино и Кметство Зверино.;

• 21.12.2025 г. (неделя) – 15:00 ч. – пл. „4 юни“ – с. Зверино: Благотворителен коледен базар.

Организатори: Кметствата и читалищата в с. Зверино, с. Игнатица, с. Оселна, и с. Злидол,СУ „Св. Климент Охридски“, Детска градина „Звездичка“ и Пенсионерски клуб „Златица“ – с. Зверино.;

• 22.12.2025 г. (понеделник) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на Торино и Пашата.

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

• 24.12.2025 г. (сряда) – 09:30 ч. – Шах клуб (в сградата на бившето АПК) – гр. Мездра: Традиционен коледен турнир по блиц.

Организатор: Шахматен клуб „Локомотив“ – гр. Мездра.;

• 24.12.2025 г. (сряда) – 19:00 ч. – гр. Мездра: Традиционна обиколка на коледарска група от Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“;

Организатор: Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

• 26.12.2025 г. (петък) – 12:00 ч. – спортна площадка в с. Моравица: Коледен турнир по футбол на малки врати.

Организатори: Кметство Моравица и НЧ „Светлина 1926“ – с. Моравица.

• 26.12.2025 г. (петък) – 17:30 ч. – Ден на домашните мезета и питиета в с. Моравица.

Организатори: Кметство Моравица и НЧ „Светлина 1926“ – с. Моравица.

• 26.12.2025 г. (петък) – 18:00 ч. – пл. „България“: Концерт от инициативата „Зимна приказка с добри герои“ с участието на Лейди Би.

Организатори: Община Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

• 27.12.2025 г. (събота) – 10:00 ч. – СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино: Традиционенколеден турнир по футбол малки врати.

Организатори: Кметство Зверино и Община Мездра.

• 31.12.2025 г. (сряда) – 23:30 ч. – пл. „България“: Посрещане на Новата 2026 година с музикално-танцова програма.

Организатори: Община Мездра, НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра и Център за обществена подкрепа – гр. Мездра.

❤️ Община Мездра Ви пожелава светли Рождественски и Новогодишни празници!

