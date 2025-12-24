Мащабният мултижанров спектакъл „Невидимо дете“ е номиниран в престижната класация „Културно събитие на 2025 г.“

Мащабният мултижанров спектакъл „Невидимо дете“, копродукция между Държавен куклен театър – Стара Загора и Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово е номиниран в престижната класация „Културно събитие на 2025 г.“ на сайта „Площад Славейков“.

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ призовава всички зрители, които са се докоснали до спектакъла да го подкрепят гласувайки за него в класацията. Може да е намерите на този линк (https://www.ploshtadslaveikov.com/nominatsii-za-kulturno-sabitie-na-2025-g/) .

„Невидимо дете“ е спектакъл, посветен на живота и музиката на покойния фронтмен на група P.I.F. – Димо Стоянов, и е със специалното участие на група P.I.F. и актьорът и певец Владимир Михайлов.

Копродукцията между Държавен куклен театър – Стара Загора и Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово представлява симбиоза от музика на живо, драматичен и куклен театър, хореография и визуални ефекти, които създават едно дълбоко емоционално сценично преживяване. Спектакълът е вдъхновен от музикалното творчество на група P.I.F. и носи името на едноименна тяхна песен. Режисьорът Веселка Кунчева описва музиката на групата като „най-театралната българска музика“, в която звучи „много любов към човека, много разбиране, много тъга, красота, въображение“ и от която „се раждат истории и цели светове“.

Спектакълът е дело на изключително креативен авторски екип, известен с работата си по спектаклите „Портретът на Дориан Грей“ в Драматичен театър – Габрово и „Последният човек“ в ДКТ – Стара Загора:

Драматургия: Полина Христова и Веселка Кунчева;

Режисура – Веселка Кунчева (екип Puppet’s Lab);

Сценография, костюми и кукли – Мариета Голомехова (екип Puppet’s Lab) ;

Авторска музика и текст на песните – група P.I.F;

Музикална концепция и аранжимент – Милен Апостолов;

Хореография – Явор Кунчев;

3D мапинг – Полина Герасимова.

В главната роля е любимия на публиката актьор и певец Владимир Михайлов. Неговата роля е ключова, тъй като той влиза в образа на „създателя на всичко – пространството и реалностите, които ще видим на сцената“. Владимир Михайлов изпълнява на живо песните на P.I.F.

В „Невидимо дете“ участват и настоящите членове на група P.I.F. – китаристът Иван Велков (съосновател на групата през 1992 г. заедно с Димо Стоянов), барабанистът Мартин Профиров и басистът Христо Михалков. Те ще ще изпълняват песните на групата, които са част от спектакъла. P.I.F., основана през 1992 г. като Resemlence, е издала 5 албума и един с най-добрите песни, като сред най-популярните им са „Приказка“, „Колело“, „Невидимо дете“, „Камбаните“, „Огън“, „Вали“ и „Седем“.

На сцената играят над 20 актьори от двата театъра, както и гостуващи артисти:

Владимир Михайлов, Адриана Димова, Антония Кундакова, Василена Чернаева, Ванина Попова, Виолина Доцева, Дилян Николов, Димитър Иванов – Мич (гост), Димо Сава Димов, Добринка Тосева, Елица Матева, Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Любен Чанев, Магдалена Славчева, Надежда Петкова, Йоан Попов (гост), Петър Рангелов, Поля Йорданова, Радостина Ангелова, Таня Йоргова, Цвети Пеняшки.

