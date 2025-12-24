„Зимна приказка“ през януари

Ангелина Татарева е името на победителя в последното за тази година предизвикателство на фотоконкурса „В крачка“ – „Студен(тск)а София“.

Освен признанието на журито, Ангелина получи и ваучер на стойност 200 лв. от PhotoSyntesis – място за фотография, хора и идеи.

Темата, с която те предизвикваме през януари е “Зимна приказка”.

Прати ни кадрите си до 10-о число на месеца на e-mail mladi@sofia.bg. Правилата на конкурса са публикувани на официалния електронен портал на Столична община.

