сряда, декември 24, 2025
Последни:
Региона

„Зимна приказка“ през януари

Редактор

Ангелина Татарева е името на победителя в последното за тази година предизвикателство на фотоконкурса „В крачка“ – „Студен(тск)а София“.

Освен признанието на журито, Ангелина получи и ваучер на стойност 200 лв. от PhotoSyntesis – място за фотография, хора и идеи.

Темата, с която те предизвикваме през януари е “Зимна приказка”.

Прати ни кадрите си до 10-о число на месеца на e-mail mladi@sofia.bg. Правилата на конкурса са публикувани на официалния електронен портал на Столична община.

Интересно от мрежата

Вижте още

Доброволци от SОfia HELPers се включиха в подготовката на храна за бездомни към Фондация „Св. Пророк Илия – доброволческа кухня“

Редактор

Стара Загора се подготвя за спортен уикенд, изпълнен с динамика и спортни постижения

Редактор

Поради извършването на ремонтни дейности в петък ще бъде въведена временна организация на движението на ППС по ул. „Ал. Стамболийски“ в Мездра

Редактор

Pin It on Pinterest