„Зимна приказка“ през януари
Ангелина Татарева е името на победителя в последното за тази година предизвикателство на фотоконкурса „В крачка“ – „Студен(тск)а София“.
Освен признанието на журито, Ангелина получи и ваучер на стойност 200 лв. от PhotoSyntesis – място за фотография, хора и идеи.
Темата, с която те предизвикваме през януари е “Зимна приказка”.
Прати ни кадрите си до 10-о число на месеца на e-mail mladi@sofia.bg. Правилата на конкурса са публикувани на официалния електронен портал на Столична община.