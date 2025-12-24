сряда, декември 24, 2025
С най-тежките мерки за неотклонение остават четирима от обвиняемите от организираната престъпна група, палеж и разпространение на наркотици, в която участват служители на МВР

Четирима от обвиняемите за образуване, ръководете и участие в организирана престъпна група, палеж и за разпространение на наркотици, в която участват служители на МВР по досъдебно производство на Окръжна прокуратура-Ловеч остават с най-тежките мерки за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ с електронно наблюдение.

Делата бяха гледани от апелативната инстанция след жалби на обвиняемите и протест, подържан от Апелативна прокуратура-Велико Търново срещу определения на Окръжен съд-Ловеч. След произнасянето на Апелативен съд-Велико Търново единият от ръководителите на ОПГ – Р.К. ще изтърпява мярка „домашен арест“ с електронно наблюдение, поради влошено здравословно състояние. Обвиненият в участие в ОПГ и лично укривателство служител на МВР – П.М. също ще остане под домашен арест с електронно наблюдение. Спрямо него със заповед на министъра на вътрешните работи е образувано дисциплинарно производство и той е отстранен от длъжност. За двамата съдът прие, че са налице достатъчно доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че са извършили престъпленията.

Обвиняемите за палежа на магазин и автомивка в ловешко село и в ръководене и участие в ОПГ – Е.М. и полицейският служител Ю.Б. остават с мярка за неотклонение „задържане под стража“. По отношение на обвиняемият К.Н. съдът прие, че мярката за неотклонение следва да бъде изменена от „домашен арест“ в „подписка“.

Определенията на Апелативен съд – Велико Търново по мерките за неотклонение са окончателни и не подлежат на обжалване.

Разследването по следственото дело продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Ловеч.

