Ученици от Бургас пресъздадоха „Приказна Коледа”

Децата от 3. В клас на ОУ ”Любен Каравелов” подготвиха с обич и желание своята „Приказна Коледа”, която изнесоха пред 1. А клас, директори и учители.

Като малки елфи и джуджета разказaха за Рождество Христово, пресъздадоха откъси от „Даровете на влъхвите” на О’Хенри, с коледните истории на Джани Родари отвориха в сърцата емпатия към бедните и бездомните.

Какво е приятелство представиха с „Коледунка” на Мая Дългъчева. Говориха за добрите си дела през изминалата година, поднесоха подаръци. Класната стая се изпълни с чиста, добра и светла детска енергия.

Финалът бе историята „Нощта преди Коледа” на Клемънт Кларк Мур, поднесена с усмивка от директора на училището Ивайло Бинев.

