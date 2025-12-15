Мартин Димитров е спортист на годината на община Банско 2025

Проведе се церемонията по връчване а наградите „Спортист на годината на Община Банско 2025“.

Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров“ събра представители на спортната общност, за да отдадат заслужено признание на онези, които с труд и постоянство прославят града и страната.

Кулминацията на вечерта бе връчването на отличието „Спортист на годината“ на Мартин Димитров – спортист със забележителни постижения в бойните изкуства. През 2025 г. той се утвърди като абсолютен национален и световен шампион и записа редица рекорди в различни дисциплини. Той стана световен шампион в Абу Даби, европейски шампион в Италия, спечели две първи места на световната и европейската купа в Унгария и Пловдив, стана световен шампион от Йезоло, Италия, в дисциплината спаринг. Участието му на международни първенства по кикбокс и таекуондо донесоха престиж и признание, както за Банско, така и за българския спорт.

Силни емоции предизвика и специалното отличие за „Подвиг и партньорство“, връчено в знак на уважение и благодарност към планинска спасителна служба – отряд Банско. Публиката ги аплодира за смелостта, професионализма и безрезервната им отдаденост.

По време на церемонията бяха връчени още много отличия, от които победител и носител на титлата „Млада надежда на годината за 2025“ стана Лилия Хаджистоянова от ски клуб „Юлен“, а носител на : „Треньор на годината“ е Анатолий Замфиров.

Кметът на Община Банско Стойчо Баненски, заместник-кметовете Магдалена Юсева и Георги Доневичин и председателят на постоянна комисията ,,Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – Банско Димитър Юлев връчиха отличия на 39 спортисти и 11 спортни клуба, които с постиженията си носят гордост на Банско и България. В своето обръщение, кметът Баненски подчерта, че Община Банско цени спорта и инвестира в деца, в спортна инфраструктура, в клубове и програми, защото здравото и активно общество е силно и жизнено общество.

Сърдечни благодарности бяха отправени към всички състезатели, треньори, спортни деятели и родители за усилията, които ежедневно влагат, и за примера, който дават на младите поколения.

Банско продължава да утвърждава името си като град на спорта и шампионите, където успехите се градят с труд, воля и отдаденост.

