Министър Митов: Днес отдаваме заслуженото на мъжете и жените в униформа, които защитават стабилността и ни дават поводи за гордост

Носител на приза „Полицай на годината 2025“ е младши инспектор Кристин Иванов от Зоналното жандармерийско управление в Монтана; колективната награда бе присъдена на отдел „Наркотици“ в ГДБОП

Днес поощряваме най-добрите от добрите. Отличаваме служителите, които денонощно и отговорно пазят закона и обществото. Техните истории са всекидневие в системата на МВР и знам колко беше трудно да се направи избор и да се отличат най-достойните сред героите. С тези думи министърът на вътрешните работи Даниел Митов се обърна към наградените на церемонията „Полицай на годината 2025“. Той лично връчи приза на тазгодишния победител – младши инспектор Кристин Иванов – старши полицай в сектор „Патрулно – постова дейност и масови мероприятия“ от Зонално жандармерийско управление – Монтана към Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”.

„Всеки един от вас трябва да знае, че работата, която върши, се оценява ежедневно, особено от хората, на които помагате и са се докоснали до вашия професионализъм и желание да изпълнявате мисията и дълга си. Вие сте на първа линия в най-критичните точки, влагате самообладание, разчитате един на друг в екип, за да се справите в ситуации, които понякога изглеждат непосилни, с ясното съзнание, че зад всяко решение стоят човешки съдби и отговорността е огромна. Често критиките натежават над добрите думи. Особено в турбулентни времена на противопоставяне. Затова е важно да отдадем заслуженото на мъжете и жените в униформа, които защитават стабилността и ни дават поводи за гордост. Примерите, които виждаме днес, са показателни! Горди сме с Вас!“ – добави вътрешният министър Даниел Митов.

Пет колективни награди, пет индивидуални отличия и три номинации за граждански принос към работата на полицията бяха връчени в конкурса „Полицай на годината 2025“. Министър Митов благодари за дългогодишното партньорство на фондация „Доверие и закрила“, която заедно с Главна дирекция „Национална полиция“ организира за 32-ри път церемонията, замислена да насърчи значимите резултати в противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и сигурността на хората.

В рамките на церемонията бе организиран търг на детски рисунки на възпитаници на Детското полицейско управление. Събраните средства – близо 9000 лв., ще бъдат внесени по сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Сред гостите на церемонията бяха професионалното и политическото ръководство на МВР, директори на главни, областни и административни дирекции в министерството, бивши вътрешни министри и главни секретари на МВР, представители на дипломатическия корпус и депутати.

