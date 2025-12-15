Китай отчете рекордна реколта от зърнени култури през 2025 г.

По данни на Държавното статистическо бюро, през 2025 г. общото количество произведено зърно в Китай е било 714,9 милиона тона, което представлява увеличение с 1,2% в сравнение с предходната година.

Засадените със зърнени култури площи са нараснали с 90 000 хектара в сравнение с 2024 г., а добивът на единица площ се е увеличил с 65,7 кг/хектар.

Тези данни показват, че посевните площи в Китай нарастват за шеста поредна година.

Това демонстрира и устойчивостта на китайското зърнопроизводство, тъй като въпреки сериозната ситуация с природни бедствия в някои от основните селскостопански райони, страната успя да постигне добра реколта.

