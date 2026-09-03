Мажоретният състав на ЦПЛР Стара Загора очаква своите нови попълнения

Заниманията се провеждат всеки вторник и четвъртък и съчетават спорт, танци, музика и работа в екип

Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора набира нови попълнения за своя мажоретен състав.

Инициативата дава възможност на желаещите да усвоят нови умения, да развият чувството си за ритъм и координация и да станат част от екип, обединен от любовта към движението и музиката.

Тренировките съчетават спорт, танц и работа в екип, като помагат за изграждането на дисциплина, увереност и сценично присъствие.

Участниците ще имат възможност не само да тренират, но и да показват наученото по време на концерти, състезания и различни събития.

Тренировките са напълно безплатни

Заниманията се провеждат всеки вторник и четвъртък в Центъра за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора на ул. „Захарий Княжески“ № 71.

Участието е напълно безплатно.

От ЦПЛР посочват, че мажоретният състав предлага и възможност за създаване на нови приятелства, споделени преживявания и положителни емоции.

Центърът очаква всички желаещи, които искат да опитат нещо ново и да се докоснат до мажоретното изкуство.