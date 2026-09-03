Близо 6 млрд. евро австрийски инвестиции в България: Пулев призова за нови мащабни проекти

България иска да привлече повече високотехнологични инвестиции от Австрия и отваря възможности за участие на бизнеса в модернизацията на инфраструктурата

Натрупаният обем на преките австрийски инвестиции в България е близо 6 млрд. евро, а двустранният търговски оборот достига около 2 млрд. евро годишно. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с посланика на Австрия у нас Андреа Икич-Бьом.

По думите на Пулев Австрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България, но целта е постигнатите резултати да бъдат надградени.

„Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство“, заяви той.

България отправя покана към австрийския бизнес

По време на срещата са обсъдени възможностите за нови инвестиции, технологично сътрудничество и участие на австрийски компании в модернизацията на българската икономика и инфраструктура.

Пулев представи и промените в инвестиционната политика на страната. По думите му е създаден централен координационен механизъм, който обединява ключови министерства и агенции при работата по стратегически инвестиционни проекти.

Целта е административните процедури да бъдат ускорени и инвеститорите да получават по-координирано обслужване от държавните институции.

Подготвят нови правила за публично-частните партньорства

Сред основните теми на разговора е била и подготовката на ново законодателство за публично-частните партньорства.

Според Пулев бъдещата рамка трябва едновременно да защитава държавния интерес и да създава възможности за привличане на частен капитал при развитието на стратегически проекти.

Той отправи покана към австрийските компании да участват в проекти, свързани с инфраструктурата, индустриалните зони и други ключови национални активи.

„Австрийският бизнес има сериозен опит, експертиза и технологии, които могат да бъдат изключително ценни за реализацията на тези проекти“, посочи Пулев.

Австрийският бизнес иска стабилност и по-малко бюрокрация

Посланикът на Австрия Андреа Икич-Бьом определи икономическото сътрудничество между двете държави като добро и интензивно.

Тя подчерта, че за австрийските компании, които работят в България, са особено важни стабилността, предвидимостта и ограничаването на излишната бюрокрация.

Пулев посочи, че правителството работи и по намаляване на административната тежест в диалог с бизнеса и браншовите организации. Австрийските компании у нас също са поканени да представят предложения за подобряване на бизнес средата.

Дигитализацията е била друг основен акцент в разговорите, като според вицепремиера тя трябва да бъде един от ключовите инструменти за модернизация на държавата и икономиката.