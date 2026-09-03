Успехът на Йотова ще доведе до два прецедента

Успехът на Илияна Йотова ще доведе до два прецедента в най-новата историята на България – за първи път жена ще бъде избрана за президент и за първи път вицепрезидент ще бъде избран за президент.

Това каза Калоян Паргов – член на НС на БСП и основател на СИНПИ, в ефира на „България он ер“.

По думите му, чийто кандидат достигне до балотажа, ще се позиционира като основна опозиция на „Прогресивна България“. Според него ГЕРБ предварително са развели бялото знаме.

„Илияна Йотова безспорно е човек с дълга политическа кариера. Минала е през всички нива – и партийни, и институционални“, отбеляза Паргов.

Той посочи, че Плевнелиев и Румен Радев, и донякъде Петър Стоянов не са били професионални политици, когато са избрани за президент, докато Илияна Йотова е професионален политик повече от 20 години.

Калоян Паргов счита, че е добре вицепрезидентът да бъде мъж. По думите му изборът на вицепрезидент в тази ситуация ще е избор направен от Илияна Йотова и подкрепящите я основни партии – БСП и „Прогресивна България“, но самите разговори ги води лично Йотова.

Той прогнозира, че ще продължи тенденцията след 1990 г. левицата да доминира президентската институция – Петър Младенов 1 година, Георги Първанов – 10 години, Румен Радев – 9 години и Илияна Йотова – сега за 1 година.

Паргов обясни, че Илияна Йотова е част от лявото, но успехът ѝ няма да направи БСП по-значима.