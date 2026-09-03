3 септември е посветен на две от емблематичните национални породи кучета на Казахстан и на усилията за тяхното съхраняване за бъдещите поколения

Казахстан за първи път отбелязва Деня на казахското тазъ и тобет – национални породи кучета, които заемат специално място в историята и традициите на страната.

Новият празник се чества на 3 септември и поставя акцент върху съхраняването и популяризирането на тези породи като част от културното наследство на Казахстан.

Казахското тазъ е древна порода източна ловна хрътка, която от векове е използвана от номадските народи в Централна Азия при лов. Породата е известна със своята бързина, издръжливост и ловен инстинкт.

Тобетът, от своя страна, традиционно се свързва с охраната на стадата и номадския начин на живот в казахската степ.

Символ на националното наследство

Изборът на 3 септември има и символично значение, свързано с международното признаване на казахското тазъ.

Отбелязването на специален ден за двете породи има за цел не само да популяризира тяхната история, но и да насочи вниманието към необходимостта от тяхното опазване и отговорно развъждане.

За Казахстан тазъ и тобет са повече от породи кучета – те са част от вековната връзка между човека, животните и живота в необятната степ.

Първото отбелязване на празника отправя и послание към бъдещите поколения: националните породи са част от културното наследство, което трябва да бъде съхранено и предадено нататък.