КУЛТУРЕН АФИШ 24 НОЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2025 г.
24 ноември 2025 г. (понеделник)
Гостуване на Ива Димитрова – Ийва с книгата ѝ „Безупречен дом“ и съпътстваща изложба.
Адриана е успяла писателка на „розови романи“, но с тежко семейно минало. За да избяга от родителите си, които живеят „щастливо“ между скандали и неразбирателства, се омъжва, но съпругът й се оказва насилник. Адриана разказва историите на три двойки, които живеят в същите „перфектни“ отношения като нея. Три истории с отворен финал които разказват за психологическо насилие, защото виковете, обидите и скандалите не трябва да се приемат за нормални. А как завършва историята на Адриана и ще намери ли тя любовта? Съществува ли наистина хармоничното и щастливо семейство, или всичко е само измислица? Адриана, Мартин, Велизар, Сияна, Йовка, Стефан, Яница, Николай, Любомира – зад тези имена може да е всеки. Може да си и ти. Какво ще избереш?
18.00 часа, зала 2 Регионална библиотека „Захарий Княжески“
25 ноември 2025 г. (вторник)
Национална археологическа конференция „Преход от неолита към халколита в българските земи“ с научен ръководител акад. проф. д.и.н. Васил Николов
25-27 ноември 2025 г.
зала №33 на Регионален исторически музей – Стара Загора
Откриване на конференцията: 15:00 ч., 25 ноември 2025 г., зала №33 на Регионален исторически музей – Стара Загора
ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО от П. И. Чайковски
Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора
19.00 часа, сцена Опера
26 ноември 2025 г. (сряда)
Презентации на ТД „Сърнена гора“
По света и нависоко – презентации на ТД „Сърнена гора“.
18.00 часа, зала първи етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Игра на котки
Пиесата „Игра на котки“ на унгарския драматург Ищван Йоркен отзвучава в съвремието ни с това, че всеки независимо в какъв пъстър свят и битие живее, вътре в себе си таи нуждата да бъде необходим на някого. Задавали ли сте си въпроса какво се случва с един родител, когато детето му порасне и сформира собствено семейство? Какво ли минава през главата на личност, която напуска дома си, за да заживее на друго място? Как се живее без хора, с които да споделяш вълненията и интересите си? „Човек се вживява в изтърканата среда, която го заобикаля. Какво тогава да забележат хората в една извехтяла, раздърпана, стара жена?“ Проблемите на две самотни възрастни сестри, разделени от стотици километри, всъщност се оказва богата почва за театър. Благодарение на чувството за хумор, заложено в текста, представлението извежда на преден план абсурдни сцени, които човек не може да си представи, че са част от битието на една възрастна жена. „Тази пиеса от начало до край не е нищо друго освен все по-тревожен, по-напрегнат спор на възбудената героиня Ержи Орбан със себе си, сестра си и целия свят.
9:00 часа, Стара Загора, Културен център
27 ноември 2025 г. (четвъртък)
Юбилейна научна конференция „Операта и градът“, посветена на 100-годишнината на Старозагорската опера.
27 – 28 ноември 2025 г. (четвъртък – петък), зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“
„Праисторията оживява“ с нов иновативен проект в музей „Неолитни жилища“
Регионален исторически музей – Стара Загора организира събитие по повод реализирането на проект „Праисторията оживява: Представяне на културните ценности от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“ в автентична дигитална среда“. То ще се състои на 27 ноември от 17:30 ч. в музей „Неолитни жилища“.
Проектът цели интегрирането на съвременни технологии в един от най-значимите праисторически обекти в Европа – музей „Неолитни жилища“, където са съхранени останки от двуетажна къща от ранния неолит (VI хил. пр. Хр.).
В рамките на проекта са разработени:
· висококачествени триизмерни дигитални двойници на ключови артефакти от експозицията;
· виртуална реконструкция на интериора и екстериора на праисторическата къща, достъпна чрез очила за виртуална реалност;
· анимации, представящи ежедневни дейности на праисторическия човек;
· тактилни модули и обозначения на Брайл, осигуряващи достъпност за незрящи посетители.
Иновативните решения дават възможност за по-пълноценно преживяване на посетителите и за използване на новите ресурси в обучението на ученици и студенти.
Партньори на Регионалния исторически музей са Община Стара Загора, Международен младежки център, Тракийски университет, Съюз на слепите в Стара Загора, Национален център за рехабилитация на слепи и СУ „Максим Горки“. С тяхно съдействие в рамките на проекта се провеждат интерактивни срещи с различни групи посетители – ученици, студенти и хора с увреждания, които се докосват до праисторията с помощта на иновативните технологии и Брайловите модули.
Проектът е на стойност 139 516,80 лв. и е финансиран от Министерство на културата. Той утвърждава значимостта на праисторическото наследство на Стара Загора и го представя по модерен, достъпен и интерактивен начин.
МИСЛЕЩИТЕ ТРЪСТИКИ
Както в „Пир по време на чума“ /Пушкин/ или както в „Любов по време на холера“ /Маркес/ – тъкмо сега – в окото на кризата – е време за поезия.
Срещу унизителния страх, неверието, ожесточението, глупостта и развалата, срещу проституцията с думите и празното дрънкане – да изправим на сцената „от упор“ силното слово на Миряна Башева, един апостол на съвременната българска поезия.
„Ако сме хора“ – да си припомним нейния ултиматум „за свобода, любов и смърт – това е друго нямаме“; да поемем болката на вселенската й душа; да се заслушаме в толкова живия и днес глас на поетесата – и да чуем как
…над работните чернови,
през сънища, стон или кикот
бавно надигат любопитни глави
Мислещите тръстики.
За нас – нейните връстници – поемите на Миряна и песните на Стефан Димитров са откровение за артистичната ни младост.
За двайсетте момчета и момичета от клас „Младеновите“ – нейните говорители от сцената – те са събитие.
Надяваме се – и за зрителите на „Сфумато“
Маргарита Младенова
****
УЧАСТИЕ на МТФ „Варненско лято“ 2022 г.
УЧАСТИЕ на Празници на изкуствата Аполония 2022
19.30 часа, Куклен театър Стара Загора
28 ноември (петък)
Философска работилница „Човек и пространство. Как си представям града на бъдещето?“
Организатор: ПГСАГ „Лубор Байер“ и ЦПЛР – Стара Загора
18.30 часа, фоайе и зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“
НОВ ВЯТЪР В ОПЕРАТА
Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора
19.00 часа, сцена Опера
29 ноември (събота)
МАЛКАТА РУСАЛКА
Това е историята за малката русалка, която живее в тайнствения и непознат свят на морските обитатели.
Тя се влюбва в принца от света на хората.
Двамата принадлежат на светове, които си приличат, но са несъвместими.
Но желанието на душата е по-силно от всичко друго.
Истинската любов винаги има шансът да бъде споделена и изживяна.
11.00 часа, Куклен театър Стара Загора
РУСАЛКА
Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора
19.00 часа, сцена Опера
30 ноември (неделя)
ЯЙЦЕТО
В един летен ден в двора на стопанството петелът Петко и кокошката Гинка очакват своето малко чудо. Започва голямото чакане, но яйцето не ще и не ще да се излюпи! Защо ли? Какво означава това? Може би яйцето пази в себе си нещо особено — сърце, което ще се роди не със сила, а с любов. „Яйцето“ е топла, поетична приказка за раждането, единството и силата на обичта.
11.00 часа, Куклен театър Стара Загора