КУЛТУРЕН АФИШ 24 НОЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2025 г.

24 ноември 2025 г. (понеделник)

Гостуване на Ива Димитрова – Ийва с книгата ѝ „Безупречен дом“ и съпътстваща изложба.

Адриана е успяла писателка на „розови романи“, но с тежко семейно минало. За да избяга от родителите си, които живеят „щастливо“ между скандали и неразбирателства, се омъжва, но съпругът й се оказва насилник. Адриана разказва историите на три двойки, които живеят в същите „перфектни“ отношения като нея. Три истории с отворен финал които разказват за психологическо насилие, защото виковете, обидите и скандалите не трябва да се приемат за нормални. А как завършва историята на Адриана и ще намери ли тя любовта? Съществува ли наистина хармоничното и щастливо семейство, или всичко е само измислица? Адриана, Мартин, Велизар, Сияна, Йовка, Стефан, Яница, Николай, Любомира – зад тези имена може да е всеки. Може да си и ти. Какво ще избереш?

18.00 часа, зала 2 Регионална библиотека „Захарий Княжески“

25 ноември 2025 г. (вторник)

Национална археологическа конференция „Преход от неолита към халколита в българските земи“ с научен ръководител акад. проф. д.и.н. Васил Николов

25-27 ноември 2025 г.

зала №33 на Регионален исторически музей – Стара Загора

Откриване на конференцията: 15:00 ч., 25 ноември 2025 г., зала №33 на Регионален исторически музей – Стара Загора

ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО от П. И. Чайковски

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора

19.00 часа, сцена Опера

26 ноември 2025 г. (сряда)

Презентации на ТД „Сърнена гора“

По света и нависоко – презентации на ТД „Сърнена гора“.

18.00 часа, зала първи етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Игра на котки

Пиесата „Игра на котки“ на унгарския драматург Ищван Йоркен отзвучава в съвремието ни с това, че всеки независимо в какъв пъстър свят и битие живее, вътре в себе си таи нуждата да бъде необходим на някого. Задавали ли сте си въпроса какво се случва с един родител, когато детето му порасне и сформира собствено семейство? Какво ли минава през главата на личност, която напуска дома си, за да заживее на друго място? Как се живее без хора, с които да споделяш вълненията и интересите си? „Човек се вживява в изтърканата среда, която го заобикаля. Какво тогава да забележат хората в една извехтяла, раздърпана, стара жена?“ Проблемите на две самотни възрастни сестри, разделени от стотици километри, всъщност се оказва богата почва за театър. Благодарение на чувството за хумор, заложено в текста, представлението извежда на преден план абсурдни сцени, които човек не може да си представи, че са част от битието на една възрастна жена. „Тази пиеса от начало до край не е нищо друго освен все по-тревожен, по-напрегнат спор на възбудената героиня Ержи Орбан със себе си, сестра си и целия свят.

9:00 часа, Стара Загора, Културен център

27 ноември 2025 г. (четвъртък)

Юбилейна научна конференция „Операта и градът“, посветена на 100-годишнината на Старозагорската опера.

27 – 28 ноември 2025 г. (четвъртък – петък), зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

„Праисторията оживява“ с нов иновативен проект в музей „Неолитни жилища“

Регионален исторически музей – Стара Загора организира събитие по повод реализирането на проект „Праисторията оживява: Представяне на културните ценности от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“ в автентична дигитална среда“. То ще се състои на 27 ноември от 17:30 ч. в музей „Неолитни жилища“.

Проектът цели интегрирането на съвременни технологии в един от най-значимите праисторически обекти в Европа – музей „Неолитни жилища“, където са съхранени останки от двуетажна къща от ранния неолит (VI хил. пр. Хр.).

В рамките на проекта са разработени:

· висококачествени триизмерни дигитални двойници на ключови артефакти от експозицията;

· виртуална реконструкция на интериора и екстериора на праисторическата къща, достъпна чрез очила за виртуална реалност;

· анимации, представящи ежедневни дейности на праисторическия човек;

· тактилни модули и обозначения на Брайл, осигуряващи достъпност за незрящи посетители.

Иновативните решения дават възможност за по-пълноценно преживяване на посетителите и за използване на новите ресурси в обучението на ученици и студенти.

Партньори на Регионалния исторически музей са Община Стара Загора, Международен младежки център, Тракийски университет, Съюз на слепите в Стара Загора, Национален център за рехабилитация на слепи и СУ „Максим Горки“. С тяхно съдействие в рамките на проекта се провеждат интерактивни срещи с различни групи посетители – ученици, студенти и хора с увреждания, които се докосват до праисторията с помощта на иновативните технологии и Брайловите модули.

Проектът е на стойност 139 516,80 лв. и е финансиран от Министерство на културата. Той утвърждава значимостта на праисторическото наследство на Стара Загора и го представя по модерен, достъпен и интерактивен начин.

МИСЛЕЩИТЕ ТРЪСТИКИ

Както в „Пир по време на чума“ /Пушкин/ или както в „Любов по време на холера“ /Маркес/ – тъкмо сега – в окото на кризата – е време за поезия.

Срещу унизителния страх, неверието, ожесточението, глупостта и развалата, срещу проституцията с думите и празното дрънкане – да изправим на сцената „от упор“ силното слово на Миряна Башева, един апостол на съвременната българска поезия.

„Ако сме хора“ – да си припомним нейния ултиматум „за свобода, любов и смърт – това е друго нямаме“; да поемем болката на вселенската й душа; да се заслушаме в толкова живия и днес глас на поетесата – и да чуем как

…над работните чернови,

през сънища, стон или кикот

бавно надигат любопитни глави

Мислещите тръстики.

За нас – нейните връстници – поемите на Миряна и песните на Стефан Димитров са откровение за артистичната ни младост.

За двайсетте момчета и момичета от клас „Младеновите“ – нейните говорители от сцената – те са събитие.

Надяваме се – и за зрителите на „Сфумато“

Маргарита Младенова

****

УЧАСТИЕ на МТФ „Варненско лято“ 2022 г.

УЧАСТИЕ на Празници на изкуствата Аполония 2022

19.30 часа, Куклен театър Стара Загора

28 ноември (петък)

Философска работилница „Човек и пространство. Как си представям града на бъдещето?“

Организатор: ПГСАГ „Лубор Байер“ и ЦПЛР – Стара Загора

18.30 часа, фоайе и зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

НОВ ВЯТЪР В ОПЕРАТА

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора

19.00 часа, сцена Опера

29 ноември (събота)

МАЛКАТА РУСАЛКА

Това е историята за малката русалка, която живее в тайнствения и непознат свят на морските обитатели.

Тя се влюбва в принца от света на хората.

Двамата принадлежат на светове, които си приличат, но са несъвместими.

Но желанието на душата е по-силно от всичко друго.

Истинската любов винаги има шансът да бъде споделена и изживяна.

11.00 часа, Куклен театър Стара Загора

РУСАЛКА

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора

19.00 часа, сцена Опера

30 ноември (неделя)

ЯЙЦЕТО

В един летен ден в двора на стопанството петелът Петко и кокошката Гинка очакват своето малко чудо. Започва голямото чакане, но яйцето не ще и не ще да се излюпи! Защо ли? Какво означава това? Може би яйцето пази в себе си нещо особено — сърце, което ще се роди не със сила, а с любов. „Яйцето“ е топла, поетична приказка за раждането, единството и силата на обичта.

11.00 часа, Куклен театър Стара Загора

