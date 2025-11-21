БСП-ОЛ: Бюджет 2026 г. връща усещането, че държавата може да бъде щастлива

Атанас Атанасов: Силната държава е тази, която подкрепя своите граждани

„Бюджет 2026 показва ясно посоката, в която държавата възнамерява да се развива през следващите години – дали България ще бъде страна, която оставя хората сами, или държава, която застава зад тях, когато е най-важно. За нас в Българската социалистическа партия отговорът винаги е бил ясен: силната държава е тази, която подкрепя своите граждани. И именно затова в този бюджет ясно личат нашият почерк, нашите приоритети и нашата отговорност“. Това заяви по време на дебатите за бюджета за 2026 г. в пленарна зала народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Атанас Атанасов.

По думите му този бюджет е социален, и това е напълно естествено в момент, в който страната е на прага на Еврозоната. „Хората трябва да бъдат спокойни, че държавата стои зад тях. В Бюджет 2026 са заложени увеличения на възнагражденията на трудещите се – лекари, учители, медицински сестри и други професии, които поддържат системите ни живи и работещи. Наш дълг е да им осигурим достойни условия, за да останат, да работят, да се развиват тук и да живеят достойно тук в родината си“, коментира социалистът.

Атанасов коментира, че БСП често е обвинявана, че повишава заплатите в публичния сектор, но там са – учители, медицински сестри, лекари, социални работници, полицаи, пожарникари. „Разходите за персонал се увеличават с над 12%. Заплатите на учителите се запазват на ниво 125% от средната за страната – стандарт, който БСП последователно защитава в годините. В здравеопазването допълнителни 260 милиона евро отиват за недооценяваните години наред сестри, акушерки и специализанти. Държава без учители и медицински специалисти просто няма бъдеще“, категоричен бе той.

Атанасов заяви, че за първи път от години бюджетът предлага реална подкрепа за родителите – по-високи обезщетения за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, по-добра компенсация за неизползван отпуск по майчинство (от 50% на 75%), повече подкрепа за бащи и осиновители. „Всеки млад родител знае колко тежки са решенията около второ дете, връщането на работа и финансовата сигурност. Да говорим за демография е лесно; да осигурим реална подкрепа – това е истинската политика“, каза още той. По думите му е запазено и осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило, което изисква почти половин милиард евро, което не е разход, а дълг.

Социалистът подчерта, че минималната работна заплата става 620,20 евро, средната работна заплата достига 1 370 евро, което е част от тенденцията към повишаване на стандарта на живот. Според него увеличението на максималния осигурителен доход от своя страна укрепва социалните системи и гарантира устойчиво финансиране на политики.

Социалистът бе категоричен, че за да можем да правим всичко това, трябва да осигурим стабилни приходи. И тук бюджетът е честен и справедлив. „Няма увеличение на данъците върху труда. Няма увеличение на ДДС. Напротив – предвижда се увеличаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%. Това е ляв подход – капиталът също трябва да носи своята част от отговорността. В същото време се засилва контролът върху сивата икономика, което ще донесе допълнителни приходи“, каза още той.

„Този бюджет няма да реши всички проблеми, но – за разлика от много преди него – той започва оттам, откъдето трябва: от човека. От труда, от семейството, от възрастните хора, от учителите, лекарите и от общините.Този бюджет връща усещането, че държавата може да бъде справедлива“, каза Атанасов.

„Категорично не са верни твърденията, че държавата ще спре да се модернизира с този бюджет. Средствата за общините се увеличават с 12 %. Инвестиционната програма е в размер на 920 млн. евро, капиталовата програма достигна на 7,7 млрд. евро, от които 4 млрд. евро са спасени по НПВУ. Всичко това показва, че България няма да се отдели от пътят на Европа и пътят на модернизацията“, заяви от парламентарната трибуна народният представител от левицата Красимир Йорданов. .

По повод на твърденията за раздаване на пари на калпак, Йорданов увеличението на минималната работна заплата с над 15% до 620 евро, касае 600 хил. българи, предимно от малките населени места. „Това не се харесва на работодателите, но помага на десетки хиляди семейства да имат доход над прага на бедност. Бюджетът ясно показва, че е с грижа за хората, за семействата и общността“, заключи социалистът.

