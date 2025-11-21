Започна асфалтирането на ул. „Марица“, в събота ще е затворен за движение още един участък от улицата

Започна асфалтирането на ул. „Марица“ в Разград. То ще се извършва поетапно в различни участъци – уточняват от „Пътно строителство“АД – фирмата-изпълнител на дейностите от обособена позиция 1 на обществената поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи и други в град Разград и населените места на община Разград по обособени позиции“.

Днес се полага асфалт в участъка от кръстовището с ул. „Странджа“ до кръстовището с ул. „Арда“. Утре, събота, 22 ноември, ще се асфалтира участъкът от кръстовището с ул. „Арда“ до кръстовището с ул. „Цар Симеон“. В тази връзка със Заповед №1599/21.11.2025 г. на Кмета на Община Разград, публикувана на сайта на Община Разград в секция „Уведомления“, от 8,00 до 17,00 ч. в събота се въвежда временна организация на движението в този участък. в този период движението на пътни превозни средства следва да се осъществява по обходни маршрути. От фирмата-изпълнител призовават водачите в този период в участъка за асфалтиране да няма паркирани автомобили.

Последният участък – от кръстовището с ул. „Цар Симеон“ до кръстовището с ул. „Искър“ – ще се асфалтира през следващата седмица, той е затворен за движение на МПС от 10 ноември. Предвижда се преди асфалтирането в този участък да бъдат поставени плочките по тротоарите. Ремонтът включва и подмяна на уличните бордюри.

Припомняме, че по обособена позиция 1 от обществената поръчка беше предвидено да се извърши текущ ремонт на 16 улици в града, 15 от ремонтите вече са извършени. Ремонти се извършват и по 5 тротоара в различни райони на града, както и ще се обособят 5 места за временно паркиране, вече бяха изградени и нови пешеходни алеи в Нов гробищен парк.

Facebook

Twitter



Shares