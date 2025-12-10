сряда, декември 10, 2025
Коледни работилнички канят всички малки творци да се включат в тях

Детска академия „Да Винчи“  и СНЦ “Истории в  цветове” стартира своите Коледни работилнички и канят всички малки творци да се включат в празничните ателиета. 

– Работилничка за сурвачки – децата ще изработят свои уникални, шарени и пълни с настроение сурвачки, като ще научат и за традициите, които стоят зад този красив български обичай; 

– Ателие за коледни играчки – блясък, брокат, цветни панделки и много фантазия! Всеки малък творец ще си тръгне с ръчно изработена украса за елхата; 

– Коледна сладкарска работилница – аромат на канела, шоколад и усмивки! Ще украсяваме коледни сладки с глазура, цветни поръски и много любов; 

– Картички и подаръци от сърце – специално ателие за ръчно правени коледни картички и малки подаръчета за любимите хора. 

Работилничките започват съвсем скоро и са предназначени за деца от 4 до 12 години. 

Нужно е предварително записване на телефон 0882510224. 

Нека заедно сътворим коледното настроение и подарим на децата незабравими спомени. 

