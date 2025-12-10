Коледни работилнички канят всички малки творци да се включат в тях

Детска академия „Да Винчи“ и СНЦ “Истории в цветове” стартира своите Коледни работилнички и канят всички малки творци да се включат в празничните ателиета.

– Работилничка за сурвачки – децата ще изработят свои уникални, шарени и пълни с настроение сурвачки, като ще научат и за традициите, които стоят зад този красив български обичай;

– Ателие за коледни играчки – блясък, брокат, цветни панделки и много фантазия! Всеки малък творец ще си тръгне с ръчно изработена украса за елхата;

– Коледна сладкарска работилница – аромат на канела, шоколад и усмивки! Ще украсяваме коледни сладки с глазура, цветни поръски и много любов;

– Картички и подаръци от сърце – специално ателие за ръчно правени коледни картички и малки подаръчета за любимите хора.

Работилничките започват съвсем скоро и са предназначени за деца от 4 до 12 години.

Нужно е предварително записване на телефон 0882510224.

Нека заедно сътворим коледното настроение и подарим на децата незабравими спомени.

