Официална церемония по награждаването на „Спортист и треньор -2025 г.“ на Община Смолян

Официалната церемония по награждаването на „Спортист и треньор -2025 г.“ на Община Смолян ще се проведе на 17 декември /сряда / от 14:00 часа в Спортната зала „Величко Чолаков“ в областния град.

Тази година номинираните спортисти са 15, а треньорите- 6 от спортните клубове, реализиращи своята дейност на територията на Община Смолян.

Ще бъдат връчени и наградите на учениците, заели призовите места в Общинския кръг на Ученически игри 2025/2026г.

Официални номинации са подали шест спортни клуба:

• Спортен клуб „Kарате“- Смолян;

• Спортен клуб по ориентиране „Карлък“;

• Ски клуб „Пампорово“;

• Спортен клуб „Сноуборд общество“;

• Ски клуб „Родопа“;

• Спортен клуб по плуване „Смолян“;

По регламент, право на гласуване за определяне на наградените имат всички спортни клубове, регистрирани на територията на Община Смолян. Крайното класиране беше определено от седем спортни клуба, упражнили правото си на глас.

Община Смолян изказва благодарност към всички клубове, треньори, спортисти и ученици за високия дух, отговорност и принос към спортната слава на нашия град.

Заповядайте на церемонията по награждаването на изявените спортисти и треньори!

