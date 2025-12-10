Най-щурото и най-забавно състезание за годината се проведе в Хасково – „Спортист на градината“ Хасково 2025
Най-щурото, най-шумното и най-забавното състезание за годината се проведе тази вечер в Хасково.
„Спортист на градината“ е шампионат за деца и родители, който всички обичат и очакват с нетърпение.
Тази вечер малчуганите от подготвителните групи от детските градини в община Хасково и техните майки и бащи заедно се състезаваха за приза „Спортист на градината“ Хасково 2025. Заедно бягаха, скачаха с чували, минаваха през обръчи и най-вече заедно победиха! А кметът на Община Хасково Станислав Дечев награди с купи и грамоти шампионите. Това са най-смелите родители и най-щастливите деца от:
ДГ №1 „Ян Бибиян“
ДГ №3 „Зорница“
ДГ №11 „Елхица“
ДГ №15 „Слънце“
ДГ №16 „Славейче“
ДГ №17 „Иглика“
ДГ №18 „8 -ми март“
ДГ №19 „Щурче“
ДГ №20 „Весели очички“
ДГ №21 „Вихрогонче“
ДГ №22 „Звънче“
ДГ по изкуствата