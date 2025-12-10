Най-щурото и най-забавно състезание за годината се проведе в Хасково – „Спортист на градината“ Хасково 2025

Най-щурото, най-шумното и най-забавното състезание за годината се проведе тази вечер в Хасково.

„Спортист на градината“ е шампионат за деца и родители, който всички обичат и очакват с нетърпение.

Тази вечер малчуганите от подготвителните групи от детските градини в община Хасково и техните майки и бащи заедно се състезаваха за приза „Спортист на градината“ Хасково 2025. Заедно бягаха, скачаха с чували, минаваха през обръчи и най-вече заедно победиха! А кметът на Община Хасково Станислав Дечев награди с купи и грамоти шампионите. Това са най-смелите родители и най-щастливите деца от:

ДГ №1 „Ян Бибиян“

ДГ №3 „Зорница“

ДГ №11 „Елхица“

ДГ №15 „Слънце“

ДГ №16 „Славейче“

ДГ №17 „Иглика“

ДГ №18 „8 -ми март“

ДГ №19 „Щурче“

ДГ №20 „Весели очички“

ДГ №21 „Вихрогонче“

ДГ №22 „Звънче“

ДГ по изкуствата

