Кметът Добрин Добрев: Стартираме проект за реконструкция на музея, ще видим върнатата мраморна оброчна плочка в новата експозиция

Кметът на Община Разград Добрин Добрев, административният ръководител на Окръжна прокуратура-Разград Тихомир Тодоров и директорът на Регионалния исторически музей Таня Тодорова участваха в пресконференция за местните и национални медии, на която бяха представени подробности за действията по връщане в Разград на откраднатата преди 29 години архитектурна ценност – мраморна оброчна плочка „Тракийски конник“, както и относно бъдещото експониране на ценния артефакт.

„Това е паметен ден за Разград – още един прекрасен артефакт, който свидетелства за богатото културно-историческо наследство на нашия край, се завърна в Разград и аз изказвам благодарност към нашите власти и правораздавателната ни система, която нито ден не отстъпи от задълженията си да търси тези артефакти и да установи извършителите.“ – каза Кметът Добрин Добрев. Той изрази радостта си, че оброчната плочка ще допълни богатата колекция на Регионалния исторически музей и съобщи много добра новина за културната институция. „За Община Разград е въпрос на морален дълг да прави всички необходимо, за да осигури възможности музеят да експонира културно-историческите ценности от богатия си фонд, за да бъдат видени те от колкото се може повече хора. Затова сега е моментът да обявим, че стартираме реализирането на проект с европейско финансиране, с който ще надградим административната сграда на РИМ, като нейният първи етаж ще е само експозиционна площ, а лабораториите, в които нашите музейни работници работят, ще бъдат в нови съвременни помещения на втория етаж. Ще бъдем щастливи в съвсем скоро време на видим тази плочка, като част от новата експозиция в новата експозиционна площ, която възнамеряваме да осигурим на музея.“ – допълни Кметът Добрин Добрев.

Директорът на РИМ-Разград Таня Тодорова също изказа благодарност на всички институции, ангажирани с връщането на ценния експонат в музея – испанската полиция, българските власти, както и конкретно ръководителят на Окръжна прокуратура-Разград Тихомир Тодоров, Кметът на Община Разград Добрин Добрев и директорът на ОДМВР-Разград Диян Симеонов за съдействието при транспортирането на артефакта от София в Разград. Г-жа Тодорова съобщи още, че преподавателят по история и археология в Гренобъл Джамила Шебра ще получи от музея благодарствен адрес и плакет. Тя е сигнализирала властите в Испания, че плочката се е появила на търг за археологични ценности в тази страна.

Директорът на музея Таня Тодорова припомни, че оброчната плочка с изображение на тракийски конник е датирана към 2-3 век, от ранния Абритус. Открита е в местността „Анатема“, през 1962 г. е дарена на музея. Тодорова заяви, че за нея плочката е безценна, както и всички недвижими ценности. До приключване на реконструкцията на музея, плочката ще бъде съхранявана във фонда на музея, който е оборудван със съоръжения за охрана и защита на културните ценности, които са над 70 000 в разградския музей – от праистория до наши дни.

Окръжният прокурор Тихомир Тодоров, който е наблюдаващ прокурор по случая, припомни подробности за обира, извършен преди 29 години. Между 11 и 13 май 1996 г. неизвестен е влязъл през вентилационната шахта на музея и откраднал общо 24 експоната. Нито авторът на кражбата, нито помагачите са установени, вече е минала и погасителна давност. За още 3 от артефактите има неоспорими доказателства, че са във владение на институция в Западна Европа и окръжният прокурор Тихомир Тодоров се надява до месец март догодина също да бъдат върнати в Разград. През 29-те години от обира досега оброчната плочка е сменяла собствениците си няколкократно, като е предлагана на аукциони в различни европейски държави, най-вече в Испания и Франция, като се предполага, че е представян неистински сертификат за произхода на артефакта.

