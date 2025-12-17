Столично училище тества зона „Целуни и потегли“ с участието на ученици и родители

В периода 15–19 декември Немското училище София провежда тест на зона за микро паркиране „Целуни и потегли“ пред входа на училището на ул. Жетварка. Инициативата има за цел да провери дали съвременни модели за кратковременно спиране могат да подобрят безопасността и организацията на движението около училищата в български условия.

Зоните от типа „Целуни и потегли“, познати и като Kiss & Ride, са утвърдена практика в редица европейски държави, сред които Германия, Нидерландия, Белгия, Франция и Обединеното кралство. Тези зони се прилагат редовно около училища, където натоварването в пиковите часове повишава риска за безопасността на децата, влошава качеството на въздуха заради автомобилните задръствания и създава хаос и напрежение между училищната общност и жителите на квартала.

Инициативата в Немското училище София е резултат от последователна работа с училищната общност и е стартирана след срещи и разговори с ученици, обсъждания с училищното ръководство, както и след проведени интервюта и анкета сред родителите.

По време на тестовата седмица пред училището са обособени пет временни парко места, обозначени с тебеширена маркировка, предназначени за кратковременно спиране в края на учебния ден. Част от тях са обозначени като зона „Птица“ и позволяват спиране до 30 секунди, при което родителят не напуска автомобила, а детето се качва самостоятелно. Други са зона „Коза“ и дават възможност за спиране до две минути, което позволява кратко придружаване на детето. Чрез тези ясно разпознаваеми наименования организаторите целят да направят правилата по-интуитивни и лесни за спазване, както и да сравнят ефективността на двата модела в реална училищна среда.

Тестът се провежда от понеделник до петък, 15–19 декември, само в края на учебния ден. Участието на родителите е напълно доброволно, като обозначените парко места са предназначени единствено за включилите се в теста. Очакванията са, че резултатите ще дадат основа за аргументирани предложения към общината за по-ясна и безопасна организация на движението около училищата и в района на ул. Жетварка. Събраните данни ще бъдат анализирани и използвани за оценка на това доколко подобна организация може да улесни трафика, да намали напрежението и да повиши безопасността при вземането на децата след училище.

Инициативата се провежда съвместно със Сдружение „Хаордика“ като част от проекта „Паркинг лаборатория“, реализиран в партньорство с район „Изгрев“ в периода март 2024 – декември 2025 г. Проектът поставя във фокус активното включване на гражданите в процесите на анализ и съвместно създаване на модели за по-добро управление на паркирането в градска среда.

„Паркинг лаборатория“ е част от инициативите на глобалната програма Breathe Cities – първата по рода си международна инициатива на Clean Air Fund, C40 Cities и Bloomberg Philanthropies.

