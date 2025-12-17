Атанас Зафиров към президента: БСП-ОЛ остава на територията на градежа, както сме го правили 40 години 

Участвахме в единственото управление на България, в което нямаше и един корупционен скандал

Атанас Зафиров: БСП-ОЛ остава на територията на градежа. В тази ситуация, в която са държавата и обществото, имаме нужда от мъдрост и зрялост. Нашата политическа коалиция притежава такава и сме готови да работим за този градеж, както сме го правили в последните 40 години на новото време. Темата за градежа – това ще е основната разделителна линия на участниците в политическия живот, тяхните действия и произтичащите последствия.“

Тази позиция изрази председателят на БСП-ОЛ Атанас Зафиров по време на консултациите на лявото обединение с президента Румен Радев, а позицията бе одобрена и от самия държавен глава.

„Ние сме директни. През януари решихме да градим. Приехме да влезем в това управление в името на държавността и да спрем каскадата от политическа нестабилност. И да помогнем на българските граждани да минат през трите предизвикателства – инфлацията, наближаващата спекула и влизане в Еврозоната, обявена за един от приоритетите на мандатоносителя, както и менящата се геополитическа среда“, посочи социалистът.

Зафиров припомни, че левицата първа е повдигнала темата за борба със спекулата в Съвета за съвместно управление, подготвила е специален законопроект за нейното овладяване, участвала е активно във всички мерки, които правителството е предприело. Той се спря и на сложната геополитическа обстановка при съставянето на кабинета.

„Точно тогава бяхме свидетели на една своеобразна ескалация в отношението на Европейския съюз към войната в Украйна и помощта за нея. Именно първи повдигнахме темата за една умерена, балансирана политика и нашето правителство да води такава балансирана политика, без да залита по крайни ястребови решения. Мога да дам пример, че в самия процес на преговорите успяхме да спрем един много задължаващ България десетгодишен договор с Украйна, който щеше да бъде непосилен“, подчерта Зафиров. В този контекст за баланс той посочи и своето пътуване в Китай, в качеството си на вицепремиер и председател на БСП. По думите му в световен мащаб има и други фактори, с които България трябва да държи сметка. „След войната ще настъпи мирът и ние се постарахме да дадем една проекция как ще изглежда света след този мир“, обобщи председателят на БСП.

Той припомни, че левицата си е дала дума да бъде социалният вектор в това управление. Този ангажимент намери и изражение в бюджета и в първия, и в коригирания му вариант.

„Можем да отчетем една положителна оценка за участието на нашите министри в управлението. Това е единственото управление в България, в което повече от година нямаше и един корупционен скандал“, посочи този рекорд в историята на България Атанас Зафиров.

Въпреки това той констатира, че БСП-ОЛ е претърпяла своеобразна щета от участието си в това управление, което е довело и до напрежение и в партията, и в коалицията и като резюме той обобощи, че в държавнически план това участие е удовлетворително , но в тяснопартиен план вероятно не.

По отношение на предстоящо разискване на Изборния кодекс социалистът посочи, че левицата има много изчистена и последователна позиция през годините. И че БСП-ОЛ е една от най-потърпевшите политически сили от всички изкривявания на изборния процес, за които социалистите неведжъж са водили дела.

„Ще участваме активно в дебата за промени в ИК в посока изсветляване на процеса и на броенето. Подкрепяме машинното гласуване но не във вида и в начина по който се отчитат гласовете. Немалка част от нашите избиратели държат на хартиеното гласуване, където обаче стават и най-големите злоупотреби. При нас в БСП и коалицията предстои един сериозен разговор каква точно да бъде окончателната ни позиция за хартиеното гласуване“, каза още председателят на БСП-ОЛ.

По най-важната тема за бюджета Зафиров каза, че БСП – ОЛ са били най-последователни за защита на първия и втория бюджет като за левицата най-важна е неговата социална част. Той изрази удовлетворение, че призивите на БСП и на българските синдикати са чути и ако този бюджет мине, трябва да бъде използван от всички политически сили, защото засяга милиони български граждани. Той се спря и на позицията на БСП-ОЛ за цялостна реформа на данъчната система.

„Големият разговор за данъчно-осигурителната система тепърва предстои. Ние първи го поставихме на масата на съвместното управление, където не срещнахме разбиране, но ще го поставим сериозно и в обществото. Не може силна държава без стабилни финанси. Няма как да очакваме социални плащания и повишаване на доходите ако няма справедливо данъчно разпределение“, бе категоричен Атанас Зафиров.

