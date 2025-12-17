Малки коледари наричаха за здраве и благодат в Община Стара Загора

Зам.-кметът Надежда Чакърова с ресор „Образование и младежки дейности“ пожела на децата на Стара Загора да растат с доброта, любопитство и вяра в доброто

Коледни песни, танци и наричания изпълниха сградата на Община Стара Загора с духа на българската традиция. Фоайето на администрацията се превърна в празничен дом, след като малки старозагорски коледари донесоха благословии за здраве, благодат и благополучие.

Децата бяха посрещнати от заместник-кмета на Община Стара Загора Надежда Чакърова и представители на общинската администрация. В празничната програма се включиха деца от четвърта група „Звездичка“ с госпожи Михалева и Занева от ДГ № 31 „Слънце“, както и деца от четвърта група „Захарно петле“ с госпожи Косева и Стоянова от ДГ № 10 „Светлина“, с музикален ръководител г-н Христов. С песни, танци и коледарски наричания малките участници отправиха искрени пожелания за мъдрост, справедливост, здраве и вдъхновение в работата в полза на хората и децата на града.

В тържеството се включиха и първокласници от 9 ОУ „Веселин Ханчев“ с класен ръководител г-жа Зоя Колева. Те поздравиха домакините с традиционната коледарска песен „Стани, нине, господине“ и наричаха за здраве, плодородие и благополучие през новата година.

С думи на благодарност и топли пожелания към децата се обърна заместник-кметът Надежда Чакърова с ресор „Образование и младежки дейности“.

„Благодаря ви, че ни донесохте коледния дух и тази светлина, от която всички имаме нужда. Пожелавам ви да сте здрави, любознателни и винаги да носите усмивките си със себе си. Нека в сърцата ви има доброта и обич, а ние ще продължим да работим с грижа и отговорност за вашето бъдеще“, каза тя.

Поздрав към малките коледари отправи и проф. Иван Върляков, заместник-председател на Общинския съвет Стара Загора. Той пожела децата да растат здрави и талантливи и подчерта, че Стара Загора има нужда от млади, будни и вдъхновени хора, които да градят бъдещето на града.

Сред официалните гости бяха началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира Димитрова, както и експерти от отдела.

В края на срещата децата получиха подаръци от ръководството на Община Стара Загора, а те от своя страна също поднесоха символични коледни дарове. С песни, стихове и наричания малките коледари пожелаха мир, берекет, здраве и късмет през новата година и Общината да бъде място на светлина, грижа и надежда.

Facebook

Twitter



Shares